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Жизнь

Жара до +36 градусов обрушится на Алтайский край после заморозков

Предстоящая рабочая неделя порадует жителей Алтайского края теплой летней погодой, а местами по региону и вовсе ожидается жара до +36 градусов.

Солнце. Жара. Лето.
Солнце. Жара. Лето.
СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, после прохладных выходных и даже заморозков, жителей региона порадует летнее тепло.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В большинстве районов Алтайского края будет теплая и даже жаркая погода. В отдельные дни в западных и южных районах ожидается жара до +36 градусов.

При этом собеседница уточнила, что местами жаркая погода будет сопровождаться дождями, ливнями, грозами и градом.

Гроза и радуга в Бийске
Гроза и радуга в Бийске
Андрей Тарабрин в «Барнаул 22», vk.com

Впрочем, в понедельник, 22 июня, в крае будет преимущественно без осадков.

Жара не обойдет Барнаул стороной

Краевая столица на этой неделе также ощутит на себе дыхание лета.

По словам Людмилы Сырых, в Барнауле на этой неделе дневные температуры будут балансировать в пределах +25…+30 градусов.

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