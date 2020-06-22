Жара до +36 градусов обрушится на Алтайский край после заморозков

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, после прохладных выходных и даже заморозков, жителей региона порадует летнее тепло.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
В большинстве районов Алтайского края будет теплая и даже жаркая погода. В отдельные дни в западных и южных районах ожидается жара до +36 градусов.
При этом собеседница уточнила, что местами жаркая погода будет сопровождаться дождями, ливнями, грозами и градом.
Впрочем, в понедельник, 22 июня, в крае будет преимущественно без осадков.
Жара не обойдет Барнаул стороной
Краевая столица на этой неделе также ощутит на себе дыхание лета.
По словам Людмилы Сырых, в Барнауле на этой неделе дневные температуры будут балансировать в пределах +25…+30 градусов.