Жара до +16. Мощная волна тепла придет на смену сильному снегопаду в Алтайском крае

Мощное, но кратковременное потепление ожидается в Алтайском крае. Уже 27 октября в регионе потеплеет до +16 градусов.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в данный момент Алтайский край испытывает воздействие теплого сектора западного циклона.

Если на минувших выходных регионе было очень снежно, то теперь температуры воздуха повышаются. Пик потепления придется на вторник, 27 октября.

В этот день в регионе будет +11…+16 градусов. В Барнауле ожидается +12…+14 градусов. Местами прогнозируются дожди.

Снег в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Ветер будет южный, 6−11 метров в секунду, местами по югу вероятны порывы до 16−21 метра в секунду.

Впрочем, столь существенное потепление будет быстротечным.

Вслед за этим в Алтайский край нагрянет мощное похолодание, в разгар которого, как полагают синоптики, уже на большей территории региона установится временный снежный покров.