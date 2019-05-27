Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае установится жара до +31

29 и 30 мая в Алтайском крае потеплеет до +30 градусов, сообщают в алтайском ЦГМС. К концу рабочей недели синоптики прогнозируют дождь, град и порывистый ветер.

Погода в Алтайском крае 28 мая

Ночью синоптики прогнозируют +3.+8 градусов, местами в восточных и предгорных районах заморозки 0.-2. Ветер южный, 2−7 м/с. Без осадков, в утренние часы местами туман.

Днем будет +20.+25 градусов, без осадков. Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 29 мая

Ночью +7.+12 градусов, в предгорных районах местами до +2, без осадков. Ветер южный, 2−7 м/с.

Днем ожидается +25.+30 градусов, без осадков. Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 30 мая

Ночная температура составит +11.+16 градусов, в северо-западных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

Днем синоптики обещают +21.+26 градусов, в юго-восточных районах до +31, на большей части территории небольшой, местами умеренный дождь, гроза, местами сильный дождь, град. Ветер южный с переходом на западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Барнауле 28 мая

Ночью +4.+6 градусов, без осадков. Ветер южный, 2−7 м/с.

Днем +21.+23 градусов, без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.

Погода в Барнауле 29 мая

Ночная температура составит +8.+10 градусов, без осадков. Ветер южный, 2−7 м/с.

Днем ожидается +26.+28 градусов, без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Барнауле 30 мая

Ночью обещают +13.+15 градусов, без осадков. Ветер южный, 3−8 м/с.

Днем +24.+26 градусов, дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 5−10 м/с, порывы 13−18 м/с.

Синоптики предупреждают, что в крае с 28 по 31 мая местами сохранится высокая пожароопасность.