Жара, дождь и гроза. О погоде 20 июня в Алтайском крае

Синоптики Алтайского края прогнозируют жаркую погоду вместе с дождями и грозами. О погоде 20 июня - в материале altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

В Алтайском крае ночью температура составит +15...+20 градусов. Осадков в ночное время не ожидается. Ветер южный, 8-13 м/с, местами порывы до 23 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 градусов, а по западу до +20...+25 градусов. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Возможны кратковременные дожди, грозы, а местами - сильные дожди и даже град.

Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с.

Барнаул после дождя. Михаил Хаустов

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составит +18...+20 градусов. Ветер южный, 8-13 м/с.

Днем потеплеет до +28...+30 градусов. В столице края ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.