Жара, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 8 июня

Погода в Алтайском крае
Ночью в крае температура составит +17...+22 градусов, местами +11...+16 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем жара не отступит. Столбики термометров поднимутся до +35...+40 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью прогнозируют +17...+19 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
Днем температура стремительно поднимется до +36...+38 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.