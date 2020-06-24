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Жизнь

Жара, грозы, град и шквалистый ветер ударят по Алтайскому краю

Жаркая, но грозовая погода ждет жителей Алтайского края в среду, 24 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Гроза над Барнаулом.
Гроза над Барнаулом.
altapress.ru

Дневные температуры воздуха составят +27…+32 градуса. В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами по западу град.

Ветер будет южный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, при грозах шквалистое усиление до 15−20 метров в секунду.

В Барнауле в конце дня также возможен кратковременный дождь, гроза.

Температура в краевой столице составит +27…+29 градусов. Ветер южный, 4−9 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров.

Напомним, на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение в связи с высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасностью.

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