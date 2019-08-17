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Жизнь

Жара и дождь с грозой: погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 17 и 18 августа, испортится погода. В некоторых районах региона прогнозируют дождь и грозы. Также возможен град, пишет алтайский ЦГМС.

Пасмурно.
Пасмурно.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 17 августа:

ночью:

  • +10…+15 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза, возможен град, местами в северных районах сильный дождь, в утренние часы местами туман,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с

днем:

  • +21…+26 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза, возможен град, местами в западных районах сильный дождь, в утренние часы местами туман,
  • ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 18 августа:

ночью:

  • +8…+13 градусов,
  • в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • +23…+28 градусов,
  • в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле днем 17 августа:

  • +22…+24 градуса,
  • во второй половине дня дождь, возможна гроза, утром местами туман,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Барнауле днем 18 августа:

  • +24…+26 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
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