Жара и дождь с грозой: погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в субботу, 17 августа:
ночью:
- +10…+15 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза, возможен град, местами в северных районах сильный дождь, в утренние часы местами туман,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с
днем:
- +21…+26 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза, возможен град, местами в западных районах сильный дождь, в утренние часы местами туман,
- ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы 12−17 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 18 августа:
ночью:
- +8…+13 градусов,
- в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- +23…+28 градусов,
- в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле днем 17 августа:
- +22…+24 градуса,
- во второй половине дня дождь, возможна гроза, утром местами туман,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Погода в Барнауле днем 18 августа:
- +24…+26 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с.