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Жизнь

Жара и грозы. Какая погода будет в Алтайском крае 3 августа

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о дождях и грозах, которые ожидаются в регионе во вторник, 3 августа.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
Михаил Хаустов

При этом в крае будет довольно жарко — дневные температуры составят +26…+31 градус.

Ветер будет юго-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров, при грозах шквалы до 18 метров в секунду.

В Барнауле также ожидается дождь и гроза. Температура воздуха в краевой столице составит +26…+28 градусов. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду, при грозе порывы до 13 метров.

До 6 августа на территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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