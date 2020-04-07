Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 апреля 0°C

Жара и снег поочередно ударят по Алтайскому краю

Вторая неделя самоизоляции в условиях пандемии коронавируса пройдет в Алтайском крае под знаком нестабильной погоды. В регионе ожидается жара до +24 градусов, а затем похолодание с дождями и мокрым снегом.

Первые цветы в Барнауле.
Первые цветы в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 7 апреля на районы края будет оказывать влияние южный циклон.

В этой связи воздух в регионе прогреется до +13…+18 градусов, а по югу будет и вовсе до +24 градусов.

Когда похолодает в Алтайском крае?

Однако уже 8 апреля погода начнет портиться под влиянием холодных фронтов. В ночь на 9 апреля, согласно прогнозу синоптиков, в крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также усилится ветер. Местами его скорость будет достигать 22 метров в секунду.

Наиболее неблагоприятная погода ожидается в восточных и южных районах края.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег.
CC0.

Все это скажется на температурном фоне. Днем в крае будет +4…+9 градусов.

Как долго продлится похолодание?

Такая погода продлится до субботы, 11 апреля.

Затем районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона. С его приходом в регионе установится ясная погода, однако сильной жары не ожидается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость