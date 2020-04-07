Жара и снег поочередно ударят по Алтайскому краю

Вторая неделя самоизоляции в условиях пандемии коронавируса пройдет в Алтайском крае под знаком нестабильной погоды. В регионе ожидается жара до +24 градусов, а затем похолодание с дождями и мокрым снегом.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 7 апреля на районы края будет оказывать влияние южный циклон.

В этой связи воздух в регионе прогреется до +13…+18 градусов, а по югу будет и вовсе до +24 градусов.

Когда похолодает в Алтайском крае?

Однако уже 8 апреля погода начнет портиться под влиянием холодных фронтов. В ночь на 9 апреля, согласно прогнозу синоптиков, в крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также усилится ветер. Местами его скорость будет достигать 22 метров в секунду.

Наиболее неблагоприятная погода ожидается в восточных и южных районах края.

Пара. Мокрый снег. CC0.

Все это скажется на температурном фоне. Днем в крае будет +4…+9 градусов.

Как долго продлится похолодание?

Такая погода продлится до субботы, 11 апреля.

Затем районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона. С его приходом в регионе установится ясная погода, однако сильной жары не ожидается.