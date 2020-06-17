«Жара-однодневка» ударит по Алтайскому краю

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, днем воздух в крае прогреется до +23…+28 градусов, а местами по югу столбики термометров покажут +33 градуса.
При этом в отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер будет северо-восточный, 6−11 метров в секунду, местами вероятны порывы до 18 метров.
Впрочем, отметим, что жара в регионе продержится недолго. Уже в четверг, 18 июня, температура воздуха не будет дотягивать до +30 градусов и «откатится» к среднему пределу в +25 градусов.
Также напомним, что с 16 по 19 июня в Алтайском крае передано штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.