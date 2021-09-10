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Жизнь

Жара по заявкам. Когда в домах барнаульцев включат отопление

  1. Кого из барнаульцев первыми «подсоединят» к теплу?
  2. Кто еще может стать «обладателем» отопления раньше положенного?
  3. Куда направлять заявку?
  4. Когда на Алтае подключили отопление в 2020-м?

Барнаульская система теплоснабжения готова к отопительному сезону, сообщает Telegram-канал Сибирской генерирующей компании (СГК). Рассказываем, у кого в домах батареи могут стать горячими досрочно и кто получит отопление первым.

1
Кого из барнаульцев первыми «подсоединят» к теплу?

В СГК уточняют, что до официального старта отопительного сезона приоритет на подключение отдадут школам, больницам и детским садам.

Отопление.
Отопление.
СС0
2
Кто еще может стать «обладателем» отопления раньше положенного?

Досрочно подключиться к теплу могут многоквартирные дома. Такая возможность есть уже сейчас — чтобы ей воспользоваться, через исполнителя коммунальных услуг нужно передать в СГК соответствующую заявку, подписанную большинством жильцов.

3
Куда направлять заявку?

В Барнауле заявку можно направить письмом по адресу: 656023, г. Барнаул, проспект Космонавтов, 13, или на электронную почту btsk@sibgenco.ru .

Отопление.
Отопление.
СС0
4
Когда на Алтае подключили отопление в 2020-м?

В прошлом году здания Барнаула, в том числе жилые, обеспечили теплом 22 сентября. В Бийске отопление дали 28 сентября, в Рубцовске — 21-го.

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