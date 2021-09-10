Жара по заявкам. Когда в домах барнаульцев включат отопление

2

Кто еще может стать «обладателем» отопления раньше положенного?

Досрочно подключиться к теплу могут многоквартирные дома. Такая возможность есть уже сейчас — чтобы ей воспользоваться, через исполнителя коммунальных услуг нужно передать в СГК соответствующую заявку, подписанную большинством жильцов.