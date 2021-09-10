Жара по заявкам. Когда в домах барнаульцев включат отопление

В СГК уточняют, что до официального старта отопительного сезона приоритет на подключение отдадут школам, больницам и детским садам.
Досрочно подключиться к теплу могут многоквартирные дома. Такая возможность есть уже сейчас — чтобы ей воспользоваться, через исполнителя коммунальных услуг нужно передать в СГК соответствующую заявку, подписанную большинством жильцов.
В Барнауле заявку можно направить письмом по адресу: 656023, г. Барнаул, проспект Космонавтов, 13, или на электронную почту btsk@sibgenco.ru .
В прошлом году здания Барнаула, в том числе жилые, обеспечили теплом 22 сентября. В Бийске отопление дали 28 сентября, в Рубцовске — 21-го.