Жара под +30 градусов, грозы и сильный ветер обещают в Алтайском крае

«Местами в западных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +24…+29 градусов. Ветер будет восточный 6−11 метров в секунду, местами по западу прогнозируются порывы до 17 метров в секунду.
В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +24…+26 градусов. Ветер восточный, 6−11 метров в секунду.
На территории края сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), а местами по западным районам — чрезвычайная (5 класс горимости).