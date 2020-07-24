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Жизнь

Жара под +30 градусов, грозы и сильный ветер обещают в Алтайском крае

Жару под +30 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 24 июля.

Лето. Поле. Надвигается дождь.
Лето. Поле. Надвигается дождь.
СС0

«Местами в западных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +24…+29 градусов. Ветер будет восточный 6−11 метров в секунду, местами по западу прогнозируются порывы до 17 метров в секунду.

В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +24…+26 градусов. Ветер восточный, 6−11 метров в секунду.

На территории края сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), а местами по западным районам — чрезвычайная (5 класс горимости).

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