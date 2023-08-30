Жара под 30 градусов накроет Алтай. Но есть нюанс

До 1 сентября в Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.

Юго-восточный ветер принесет 30 августа летнюю погоду.

Так, в регионе ожидается до 29 градусов тепла. В Барнауле — до 26.

Преимущественно без осадков.

Однако ранним утром возможен густой туман. Этому поспособствовали дневные жаркие температуры и теплые грибные дожди. Поэтому если кто-то решил встретить родственников в аэропорту или улететь, — лучше ознакомиться с расписанием авиаузла в Барнауле. Там в режиме онлайн указано, летит борт на посадку или задерживается.

Между тем алтайские аграрии приспосабливаются к изменению климата.

Все чаще в новостях встречается словосочетание «погодная аномалия». Да и не читающие новостей жители Алтайского края уже в текущем году столкнулись с нетипично холодным маем, перешедшим в аномально жаркий июнь, когда температура воздуха в отдельных районах превышала +40°С.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, к 2020 году 40% взрослых россиян полагали, что проблема глобального потепления необоснованна и раздута. Вместе с тем, 93% опрошенных признавали, что климат меняется. В сельской местности 62% респондентов отметили влияние этих изменений на их жизнь.