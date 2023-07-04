Бананы пока не растут. Как алтайские аграрии приспосабливаются к изменению климата

Как измеряются запасы влаги в почве, почему сельхозпредприятиям не стоит сеять только высокорентабельные культуры и зачем в Алтайском крае запущена метеорологическая сеть «умных» станций, расположенных прямо на полях, разбирался altapress.ru.

Глобальное потепление

Все чаще в новостях встречается словосочетание «погодная аномалия». Да и не читающие новостей жители Алтайского края уже в текущем году столкнулись с нетипично холодным маем, перешедшим в аномально жаркий июнь, когда температура воздуха в отдельных районах превышала +40°С.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, к 2020 году 40% взрослых россиян полагали, что проблема глобального потепления необоснованна и раздута. Вместе с тем, 93% опрошенных признавали, что климат меняется. В сельской местности 62% респондентов отметили влияние этих изменений на их жизнь.

Жара СС0

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Как к изменениям климата адаптируются представители аграрного сектора в Алтайском крае, altapress.ru рассказал профессор, заведующий кафедрой сельско­хозяйственной техники и технологий Алтайского государственного аграрного университета Владимир Беляев.

По его словам, в настоящее время в Алтайском крае выстроена и запущена сеть из 66 метеостанций, которая позволит понимать процессы, идущие в разных точках региона. Этот проект курируется университетом.

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«Умные» метеостанции

В 2021 году были установлены первые метеостанции, в 2022 — остальные, в текущем — установлены почвенные датчики температуры и влажности. Особенность этих метеостанций заключается в том, что они стоят прямо на полях хозяйств.

Владимир Беляев, профессор АГАУ:

"Уже с первых чисел июня мы всю информацию получаем, сеть заработала полноценно. В прошлом году мы еще не имели всей необходимой информации, только настраивали все процессы. Особенность сети в том, что она может принимать данные сразу со всех почвенных станций."

В совокупности все это даст полное представление по Алтайскому краю о том, какие были влагозапасы, как они расходовались и как пополняются. То есть полную картину водного баланса, которая позволит более четко формировать зональную систему земледелия и приводить ее в соответствие с изменениями погодных условий.

Поле. Пшеница. unsplash.com

Измерение влагозапасов

Наблюдения за количеством запасов влаги в почве ведутся с осени, а к весне уже складывается ясное представление об их объеме. Так, в текущем году влагозарядка почвы в Алтайском крае получена на 5% ниже среднемноголетних значений.

По зонам края распределение влаги было очень неравномерным. Особенно низкие влагозапасы получены в степных районах Западной Кулунды. Хорошая влагозарядка отмечалась в Восточной зоне, в Юго-Восточной части края она ниже, как и на большей части Восточной Кулунды.

Поле. unsplash.com

По слоям почвы распределение влаги также очень сильно различалось. Особенность нынешнего периода заключается в том, что в слоях глубже 50 см ее количество очень незначительное. Поэтому урожайность культур во многом будет зависеть от осадков, выпадающих в период вегетации.

Владимир Беляев, профессор АГАУ:

"Контроль изменения влагозапасов за вегетационный период мы также проводим с помощью электронных влагомеров уже более 20 лет. В те времена мы одними из первых в России начали применять данный метод. За эти годы накоплена серьезная база данных, позволяющая судить не только о направленности процессов, но и корректировать внедрение современных агротехнологий производства зерна".

Поля рапса и пшеницы. СС0

Адаптация технологий

Примерно 50% факторов, влияющих на урожайность, составляют погодные условия, однако путем применения тех или иных технологий это влияние можно минимизировать.

Так, например, применение приемов глубокого рыхления почвы в сочетании с благоприятными условиями осенне-зимнего периода позволяет больше накопить влаги, но в неблагоприятных условиях вегетации по осадкам и температурам она быстрее расходуется. Поэтому важно выстраивать технологии с учетом многолетних трендов изменений влагозапасов.

Поле. Пшеница. Фото Ольги Аникеевой

Кроме того, на расход влаги существенно влияет структура посевных площадей, так как количество потребляемой влаги и ее динамика по культурам существенно различается. Для каждой зоны края необходим набор культур в соответствии с агроклиматическими условиями. При этом следует также учитывать их маржинальность.

Такую систему землепользования совместно с минсельхозом Алтайского края мы выстраиваем уже много лет, проводя диверсификацию растениеводства. Это позволит в многолетнем плане сгладить негативное влияние погодных условий, поскольку прогноз на вегетационный период пока еще имеет низкую достоверность.

Владимир Беляев, профессор АГАУ: