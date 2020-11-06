Жара под +20 градусов обрушится на Алтайский край перед резким похолоданием

Мощное потепление придет на ближайших выходных в Алтайский край — по югу региона температура воздуха приблизится к показателю в +20 градусов.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, как ожидается, эта волна тепла станет последней перед тем, как в регионе установится более характерная для данного времени года погода.

В субботу, 7 ноября, в крае будет +8…+13 градусов, местами по юго-западу до +18 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, станет еще теплее. Температура воздуха составит +9…+14 градусов, а местами по югу будет до +19 градусов.

В выходные будет преимущественно без осадков. Но при этом ожидается весьма сильный ветер. 8 ноября при порывах его скорость будет достигать 15−20 метров в секунду.

Следы на снегу. Михаил Хаустов

Уже в понедельник, 9 ноября, в крае ожидается похолодание. На начало недели передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«В Алтайском крае 9 ноября ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду, в отдельных районах мокрый снег, гололедные явления, днем метели», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры составят +2…+7 градусов.