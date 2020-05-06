Жара под +30 градусов придет в Алтайский край на День Победы

Жаркая и солнечная погода установится в Алтайском крае перед Днем Победы, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

День Победы в Барнауле. 2019 год.

Согласно данным синоптиков, 9 мая в регионе будет +23…+28 градусов. Осадков не прогнозируется.

При этом на День Победы в крае будет достаточно ветрено. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду, при порывах — 18 метров.

В Барнауле 9 мая будет +23…+25 градусов.

К слову, погожими выдастся и 7, и 8 мая. В регионе будет преимущественно без осадков, а дневные температуры будут колебаться в диапазоне +19…+26 градусов.

Дети , жара. Михаил Хаустов

Температурная аномалия

Ранее Росгидромет опубликовал прогноз, в котором Алтайский край оказался в числе регионов, где в мае 2020 года ожидаются аномальное тепло.

В этот «аномальный пояс» попала северная часть Алтайского края, включая Барнаул.

А вот количество осадков в мае прогнозируется на уровне средних многолетних значений.