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Жизнь

Жара под +30 градусов вернулась в Алтайский край

Жаркую погоду прогнозируют синоптики в первые осенние выходные в Алтайском крае.

Удивленный кот
Удивленный кот
СС0

По данным регионального Гидрометцентра, дневные температуры в крае в субботу, 4 сентября, составят +23…+28 градусов. При этом минувшей ночью местами в предгорьях имели место заморозки.

Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле также без осадков. Температура воздуха в краевой столице +24…+26 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду, порывы до 12 метров.

Напомним, что в связи с сухой и жаркой погодой в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность.

Ранее altapress.ru рассказал, какая погода ожидается в течение всего сентября в Алтайском крае.

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