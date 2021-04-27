Жара под +30 градусов ворвется в Алтайский край вместе с грозами и мощным ветром

Погода в Алтайском крае в последнюю неделю апреля будет жаркой, но неустойчивой — вместе с теплом в регионе ожидаются грозы и местами сильный ветер, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

По словам собеседницы, тепло будет держаться в крае до 29 апреля. Минусовые температуры в ночное время, которые еще имели место на прошлой неделе, остались позади.

В ближайшие несколько суток ночью столбики термометров будут показывать +1…+10 градусов.

Что касается дневных температуры, то они будут балансировать в диапазон +15…+23 градуса.

При этом местами по югу 28 апреля и вовсе будет до +28 градусов.

Столь теплая погода приведет к тому, что местами по Алтайскому краю ожидаются грозы, вместе с которыми 28 и 29 апреля вероятно усиление ветра до 17−22 метров в секунду.

Ветер. Дождь. Погода. СС0

30 апреля на районы Алтайского края начнет оказывать холодный фронт, что приведет к понижению температуры воздуха.

Впрочем, по словам Людмилы Сырых, похолодание, которое ожидается 1 и 2 мая, не будет критичным, а с начала следующей недели в регионе вновь прогнозируется потепление.

Также напомним, что в Алтайском крае до 30 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.