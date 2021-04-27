Жара под +30 градусов ворвется в Алтайский край вместе с грозами и мощным ветром

По словам собеседницы, тепло будет держаться в крае до 29 апреля. Минусовые температуры в ночное время, которые еще имели место на прошлой неделе, остались позади.
В ближайшие несколько суток ночью столбики термометров будут показывать +1…+10 градусов.
Что касается дневных температуры, то они будут балансировать в диапазон +15…+23 градуса.
При этом местами по югу 28 апреля и вовсе будет до +28 градусов.
Столь теплая погода приведет к тому, что местами по Алтайскому краю ожидаются грозы, вместе с которыми 28 и 29 апреля вероятно усиление ветра до 17−22 метров в секунду.
30 апреля на районы Алтайского края начнет оказывать холодный фронт, что приведет к понижению температуры воздуха.
Впрочем, по словам Людмилы Сырых, похолодание, которое ожидается 1 и 2 мая, не будет критичным, а с начала следующей недели в регионе вновь прогнозируется потепление.
Также напомним, что в Алтайском крае до 30 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.