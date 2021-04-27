27 апреля 9°C
﻿
Жизнь

Жара под +30 градусов ворвется в Алтайский край вместе с грозами и мощным ветром

Погода в Алтайском крае в последнюю неделю апреля будет жаркой, но неустойчивой — вместе с теплом в регионе ожидаются грозы и местами сильный ветер, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

По словам собеседницы, тепло будет держаться в крае до 29 апреля. Минусовые температуры в ночное время, которые еще имели место на прошлой неделе, остались позади.

В ближайшие несколько суток ночью столбики термометров будут показывать +1…+10 градусов.

Что касается дневных температуры, то они будут балансировать в диапазон +15…+23 градуса.

При этом местами по югу 28 апреля и вовсе будет до +28 градусов.

Столь теплая погода приведет к тому, что местами по Алтайскому краю ожидаются грозы, вместе с которыми 28 и 29 апреля вероятно усиление ветра до 17−22 метров в секунду.

Ветер. Дождь. Погода.
Ветер. Дождь. Погода.
СС0

30 апреля на районы Алтайского края начнет оказывать холодный фронт, что приведет к понижению температуры воздуха.

Впрочем, по словам Людмилы Сырых, похолодание, которое ожидается 1 и 2 мая, не будет критичным, а с начала следующей недели в регионе вновь прогнозируется потепление.

Также напомним, что в Алтайском крае до 30 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость