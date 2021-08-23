Жара под +30 градусов возвращается в Алтайский край

По данным краевого Гидрометцентра, днем будет +23…+28 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле также без осадков. Температура воздуха в краевой столице +23…+25 градусов.
Потепление в Алтайском крае продолжается — в понедельник, 23 августа, температура воздуха в регионе поднимется под +30 градусов.
По данным краевого Гидрометцентра, днем будет +23…+28 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле также без осадков. Температура воздуха в краевой столице +23…+25 градусов.
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