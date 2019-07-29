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29 июля 28°C

Жара под +40 и град: Алтайский край ждет горячее начало августа

Синоптики дали прогноз на последние дни июля и начало августа. Температура днем будет подниматься выше +30 градусов и даже перевалит за +35. Спасатели предупреждают, что порывы ветра могут достигать 22 м/с. Жара продлится до 4 августа.

Жара. Мужчина.
Жара. Мужчина.
СС0

Погода в Алтайском крае

30 июля

  • Ночью +15… +20, в предгорных районах +8… +13, без осадков.
  • Днем +28… +33, при облачности +23… +28, в отдельных районах дождь, гроза, град.

31 июля

  • Ночью +12… +17, в отдельных районах дождь, гроза, град.
  • Днем +28… +33, в отдельных районах дождь, гроза, град.

1 августа

  • Ночью +12… +17, без осадков.
  • Днем +30… +35, без осадков.

Погода в Барнауле

30 июля

  • Ночью +15… +17, без осадков.
  • Днем +29… +31, в конце дня возможен дождь, гроза.

31 июля

  • Ночью +15… +17, в начале ночи дождь, гроза.
  • Днем +30… +32, без осадков.

1 августа

  • Ночью +14… +16, без осадков.
  • Днем +31… +33, в отдельных районах дождь, гроза.
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