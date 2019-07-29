Жара под +40 и град: Алтайский край ждет горячее начало августа

Погода в Алтайском крае
30 июля
- Ночью +15… +20, в предгорных районах +8… +13, без осадков.
- Днем +28… +33, при облачности +23… +28, в отдельных районах дождь, гроза, град.
31 июля
- Ночью +12… +17, в отдельных районах дождь, гроза, град.
- Днем +28… +33, в отдельных районах дождь, гроза, град.
1 августа
- Ночью +12… +17, без осадков.
- Днем +30… +35, без осадков.
Погода в Барнауле
30 июля
- Ночью +15… +17, без осадков.
- Днем +29… +31, в конце дня возможен дождь, гроза.
31 июля
- Ночью +15… +17, в начале ночи дождь, гроза.
- Днем +30… +32, без осадков.
1 августа
- Ночью +14… +16, без осадков.
- Днем +31… +33, в отдельных районах дождь, гроза.