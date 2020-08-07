Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Жара с грозами и сильным ветром. В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в начале августа из-за аномально жаркой погоды, продлили в Алтайском крае.

Барнаул перед ливнем, тучи.
Барнаул перед ливнем, тучи.
altapress.ru

В региональном Гидрометцентре уточняют, что местами по краю аномальная жара сохранится до 12 августа.

Также в крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

В пятницу, 7 августа, температура в регионе составит +26…+31 градус. По востоку местами ожидаются небольшие дожди, грозы.

Ветер будет северный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В Барнауле в конце дня ожидается небольшой дождь. Температура в краевой столице составит +26…+28 градусов. Ветер северный, 5−10 метров в секунду.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость