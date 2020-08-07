Жара с грозами и сильным ветром. В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в начале августа из-за аномально жаркой погоды, продлили в Алтайском крае.

В региональном Гидрометцентре уточняют, что местами по краю аномальная жара сохранится до 12 августа.

Также в крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

В пятницу, 7 августа, температура в регионе составит +26…+31 градус. По востоку местами ожидаются небольшие дожди, грозы.

Ветер будет северный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В Барнауле в конце дня ожидается небольшой дождь. Температура в краевой столице составит +26…+28 градусов. Ветер северный, 5−10 метров в секунду.