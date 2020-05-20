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Жара сильнее коронавируса. Барнаульцы ринулись на пляж до старта купального сезона

Жаркая погода, которая властвует в Алтайском крае вторую неделю, побудила барнаульцев отправиться на пляж. Пандемия коронавируса при этом не стала для горожан препятствием для того, чтобы искупаться и погреться на солнышке.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

Довольно большое для буднего дня число отдыхающих можно было заметить накануне и на городском пляже и на соседних «диких» местах отдыха, которые в принципе не оборудованы для купания.

Не отстают от любителей воды и рыболовы, которые обосновались в немалом количестве ради своего любимого хобби.

При этом на территории пляжа на острове Помазкин гостей встречает сообщение, что гражданам не рекомендуют находиться здесь до начала купального сезона, который, напомним, стартует 12 июня. После 12 июня барнаульцев просят соблюдать на пляже дистанцию в три метра.

Между тем, напомним, городские власти, говоря о старте купального сезона, сообщили altapress.ru, что ввиду пандемии совсем не факт, что пляжи в Барнауле начнут работать в намеченную дату.

Впрочем, судя по всему, это вообще не является проблемой для жителей нашего города.

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