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Жизнь

Жара в Алтайском крае перевалит за +30 градусов

Синоптики Алтайского ЦГМС обещают жителям края жаркую неделю. Термометры покажут местами больше +30 градусов, в некоторые дни усилится ветер и пройдут дожди с грозами.

Лето в Барнауле.
Лето в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 5 июня

Ночная температура составит +8.+13 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Днем температура воздуха поднимется до +25… +30 градусов, в западных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с, местами по западу порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 6 июня

Ночью ожидается +10… +15 градусов, в западных районах будет небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с

Днем термометры покажут +27.+32 градуса, по западу региона +20.+25 градусов. На большей части территории прогнозируюи умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. Ветер южный, 10−15 м/с, местами порывы 18−23 м/с.

Погода в Барнауле 5 июня

Ночью прогнозируют +10.+12 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Днем ожидается +25.+27 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Барнауле 6 июня

Ночная температура составит +13.+15 градусов, небольшой дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 5−10 м/с.

Днем синоптики обещают +27.+29 градусов, умеренный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 10−15 м/с, порывы до 20 м/с.

МЧС предупреждает, что в жаркую погоду в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

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