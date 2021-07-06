Жара в Барнауле не отступает, но горожане получат долгожданное облегчение

Жаркая и душная погода сохранится в столице Алтайского края 6 июля.

Уже утром температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов. Липкая духота будет преследовать горожан. Пик жары наступит днем, когда столбики термометра зафиксируют + 33 градуса.

Тем не менее, во второй половине дня синоптики прогнозирует небольшой дождик.

Где и когда он прольется — на Потоке или на Горе — знают только силы небесные. Но в любом случае барнаульцы получат долгожданное облегчение.

Дождь. Михаил Хаустов

Пожилым людям и гипертоникам по-прежнему советуем оставаться дома или, если уж надо выйти на улицу, выбирать теневые участки дороги.