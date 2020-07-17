Жара в России останется до конца лета и перейдет в бархатный сезон

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, в регионах России погода будет изменчивой, но теплой.
Глава Гидрометцентра отметил — 2020 год может стать самым жарким в истории.
«Сейчас 2020 год уверенно идет на втором месте по рангу самых теплых. Может ли он быть на первом месте? Возможно, но то, что в тройку войдет, это точно», — прогнозирует Вильфанд.
Осенью жара спадет, и российские курорты ждет долгий бархатный сезон.
Рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением, пишет ura.ru. Из-за этого все чаще возникают антициклоны в высоких широтах, что приводит к климатическим изменениям.