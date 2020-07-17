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Жизнь

Жара в России останется до конца лета и перейдет в бархатный сезон

Вторая половина лета в России ожидается жаркой, но в некоторых регионах страны погода будет изменчива, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, в регионах России погода будет изменчивой, но теплой.

Глава Гидрометцентра отметил — 2020 год может стать самым жарким в истории.

«Сейчас 2020 год уверенно идет на втором месте по рангу самых теплых. Может ли он быть на первом месте? Возможно, но то, что в тройку войдет, это точно», — прогнозирует Вильфанд.

Осенью жара спадет, и российские курорты ждет долгий бархатный сезон.

Рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением, пишет ura.ru. Из-за этого все чаще возникают антициклоны в высоких широтах, что приводит к климатическим изменениям.

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