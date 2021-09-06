Жара выше +30. Новое штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с жаркой погоды и штормового предупреждения из-за чрезвычайной пожароопасности, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

«6 сентября в большинстве районов ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), местами высокая пожароопасность (4 класс горимости)», — говорится в прогнозе синоптиков.

Днем в понедельник в крае будет без осадков, температура воздуха составит +26…+31 градус.

Ветер северный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле также без осадков, столбики термометров покажут +28…+30 градусов.

О том, какая погода будет в Алтайском крае на протяжении всего сентября — читайте в материале altapress.ru.