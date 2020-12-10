Жареные каштаны, салют и бесплатный фотограф. В Барнауле открывается снежный городок у GALAXY

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Для самых маленьких гостей залили горки, где можно покататься на ледянках.
Со своими коньками можно кататься без ограничений по времени и бесплатно. Напрокат коньки выдают за 150 рублей в час, в наличии размеры от 24 до 48.
На катке есть теплый вагончик для переодевания и возможность оставить вещи на хранение.
В снежном городке будут продавать горячий чай, кофе, чебуреки, беляши, шаурму, печеные каштаны.
Любители красивых фотографий оценят новые фотозоны и яркую иллюминацию.
В пятницу, 11 декабря, с 18:00 до 20:00 на площадке будет работать фотограф, который бесплатно сделает крутые снимки. Фотоотчет опубликуют на сайте торгового центра.
Кроме того, каждый выходной день, с 17:00 в городке работает анимационная команда для детей и взрослых.