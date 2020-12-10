Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -12°C
Жизнь

Жареные каштаны, салют и бесплатный фотограф. В Барнауле открывается снежный городок у GALAXY

11 декабря в 18:00 в Барнауле на открытой парковке ТРЦ GALAXY официально откроется зимний городок. Гостям обещают сюрпризы, сказочных героев, зажигательную музыку и праздничный салют.

Новогодний городок на парковке ТРЦ GALAXY в Барнауле.
Новогодний городок на парковке ТРЦ GALAXY в Барнауле.
предоставлено организаторами

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Для самых маленьких гостей залили горки, где можно покататься на ледянках.

Со своими коньками можно кататься без ограничений по времени и бесплатно. Напрокат коньки выдают за 150 рублей в час, в наличии размеры от 24 до 48.

На катке есть теплый вагончик для переодевания и возможность оставить вещи на хранение.

В снежном городке будут продавать горячий чай, кофе, чебуреки, беляши, шаурму, печеные каштаны.

Любители красивых фотографий оценят новые фотозоны и яркую иллюминацию.

В пятницу, 11 декабря, с 18:00 до 20:00 на площадке будет работать фотограф, который бесплатно сделает крутые снимки. Фотоотчет опубликуют на сайте торгового центра.

Кроме того, каждый выходной день, с 17:00 в городке работает анимационная команда для детей и взрослых.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость