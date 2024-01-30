Ждали-ждали, не дождались. Барнаульцы массово жалуются на автобусы

Судя по обращениям жителей Барнаула, ситуация с общественным транспортом в городе обострилась. Пассажиры жалуются на ожидание автобусов, их переполненность, проезд мимо остановок. Одно из коллективных обращений пришло на имя депутата Госдумы Александра Терентьева.

Мы теряем время по 30–40 минут на ожидание общественного транспорта, теряем здоровье, ожидая автобус на холоде, теряем деньги, обращаясь к услугам такси, в итоге опаздываем..., — сообщают барнаульцы народному избраннику о проблемах в краевой столице.

Как пишет пресс-служба алтайский социалистов, в обращении названы конкретные маршруты автобусов, к которым накопились массовые претензии, и обозначены самые сложные отрезки времени. По словам горожан, с 10 января этого года стало "невозможно" вовремя приехать на учебу к 8.00., а также уехать домой вечером после занятий — после 20.00.

Невозможно вовремя добраться, особенно в направлении Индустриального района Барнаула, — отмечают студенты. — Маршруты №35 и 41 не всегда делают остановки в час пик, маршрут №25 часто меняет конечный пункт следования. Но сокращение маршрута — это нарушение правил перевозки пассажиров. Количество автобусов маршрута №35 явно недостаточно для перевозки большого числа пассажиров в утреннее и вечернее время.

О нетерпимой ситуации с общественным транспортом барнаульцы ежедневно делятся в мессенджерах. Из сообщений становится понятно, что претензии у пассажиров носят массовый и системный характер. Чтобы урегулировать вопрос, Александр Терентьев уже обратился к главе города Барнаула.

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