Ждать не так долго: синоптики рассказали, когда потеплеет в Алтайском крае

В Алтайском крае будет холодно до середины следующей недели, однако кратковременное потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

До 9 февраля районы Алтайского края будут находиться под влиянием арктического антициклона. Третью волну сильных морозов ожидают с 7 по 9 февраля, прогнозируют аномально холодную погоду, сохраняется штормовое предупреждение.

Так в ночь на 8 февраля местами столбик термометра опустится до -44 градусов. Днем в этот день будет -26…-31 градус, в предгорных районах -20…-25 градусов.

После 9 февраля прогнозируют постепенное ослабление морозов. Уже 10 февраля будет кратковременное потепление из-за вторжения южного циклона. Кроме того, возможно усиление ветра и снегопады.

С 11 по 14 февраля Алтайский край окажется под влиянием азиатского антициклона, возобновится спокойная умеренно морозная погода, без осадков. Сильных холодов не прогнозируют. Окончательно в регионе потеплеет после 14 февраля.