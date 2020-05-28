«Ждем новый карантин»: как жители Змеиногорска перенесли коронавирусный нокдаун

Жизнь змеиногорцев разделилась на до и после карантина. Они сумели справиться с нехваткой продуктов питания, дефицитом медицинских специалистов и на себе испытали «чудодейственные» лекарства от коронавируса. Как жили люди в заблокированном районе и как сейчас они пытаются вернуться к прежней жизни — в материале altapress.ru.

Первые заболевшие

История COVID-19 в Змеиногорском районе началась с Корбалихинского рудника. Один из вахтовиков привез вирус на шахту и заразил больше сотни людей.

Самим работникам руководство рудника сначала никакой информации не давало. Мужчины увидели машины скорой помощи, забиравшие первого заболевшего. Сделали выводы сами.

Александр,

работник рудника:

Нам не сказали о том, что коронавирус добрался до рудника. Сами выяснили, что заболевший вроде бы приехал из Москвы или Башкирии. До конца мы так и не разобрались.

Медики в Змеиногорске. www.zmnvest.ru/

Когда стало известно, что на руднике есть заболевшие, вахтовики, мягко говоря, расстроились. Никто не хотел болеть. И особенно терять заработок, пока будет проходить лечение в больнице. Однако, по словам нашего источника, все старались держаться в хорошем настроении. И уж тем более работники не пытались отомстить.

Александр,

работник рудника:

Я этого парня не знал, он не местный, даже ни разу не видел. Мы все нормально отреагировали, что сделаешь, он же не знал о болезни и не заражал людей намеренно.

Так называемой самоизоляции у работников не было. Принудительно на нее отправили лишь людей, непосредственно контактировавших с заболевшим. Остальные продолжили работать.

«Сибирь-Полиметаллы». sib-pm.ru

Больница и лечение

Спустя некоторое время Александр понял, что тоже заболел. У него пропало обоняние и вкус. Говорит, что не чувствовал практически ничего. Ни вкуса еды, ни запаха сигарет. У других его знакомых наблюдалось периодическое повышение температуры. Но она не поднималась выше 38 градусов.

Александр,

работник рудника:

Первый тест мне сделали 23 апреля, уже через пару дней был известен результат. Положительный. Вместе со мной коронавирус подтвердился еще у многих людей. Это не было большим удивлением, все ожидаемо.

Медики в Змеиногорске. www.zmnvest.ru/

Повторный тест мужчинам делали уже в центральной районной больнице Змеиногорска. Условия там оставляли желать лучшего. Из-за холода приходилось спать в одежде. Из окон сильно дуло, в стенах трещины были заделаны монтажной пеной «абы как».

Палаты были разные: по два, по три и по четыре человека. Отдельные не предоставлялись.

Кормили больных плохо. Еда невкусная, а порции для взрослых мужчин слишком маленькие.

Александр,

работник рудника:

Так как пищу было невозможно есть, мы начали жаловаться. И это подействовало. Нам даже пару дней давали большие порции, которыми можно было наесться. А потом все скатилось обратно.

Лечили коронавирус как обычное ОРВИ. Давали по восемь таблеток «Арбидола» в сутки. И так пять дней. Потом четыре дня — «Арпефлю», а затем опять «Арбидол». Лечение таким способом у Александра проходило 15 дней.

Санитарная обработка Змеиногорска. ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Тест, который подтвердил выздоровление, сделали 6 мая, а через два дня повторный.

Кстати, многие жители Змеиногорского района оказались среди тех, кто считает, что еще зимой переболел новой коронавирусной инфекцией.

Наталья Никитина,

жительница Змеиногорска:

Мы подозреваем, что переболели каким-то новым заболеванием этой зимой. Симптомы были у всех одинаковые. Но тогда тестирование не проводилось, и подтвердить сейчас что-либо трудно. Тем не менее все же считаем, что перенесли болезнь ранее, поэтому и не было большой вспышки после выявления первых зараженных.

Карантин

24 апреля Змеиногорский район закрыл свои границы. Власти настоятельно рекомендовали жителям не выходить из дома, кроме как в магазин или аптеку. Единственную больницу в городе перепрофилировали в госпиталь для «коронавирусников».

Телескоп в Змеиногорском районе. Анастасия Коваленко , altapress.ru

Наталья Никитина,

жительница Змеиногорска:

Было непривычно сидеть в четырех стенах и никуда не выходить. Чувствовали недоумение, так как заболели только вахтовики, их вывезли, а местных почему-то заперли по домам.

В Змеиногорске также было большое количество протестующих против закрытия границ. Но это происходило спокойно, в основном в социальных сетях. Недовольны были те, кто считал, что уже переболел коронавирусом. Однако сидели дома — боялись быть оштрафованными.

Жители рассказывают, что с введением карантина в районе наступила резкая нехватка хлеба. Но главный редактор газеты «Змеиногорский вестник» Людмила Кейбол успокаивала — такой проблемы нет.

Людмила Кейбол,

главный редактор газеты «Змеиногорский вестник»:

С продуктами питания у нас все хорошо. Они доставляются в достаточном количестве. Был момент после объявления о карантине, когда все побежали в магазины скупать гречку, но он быстро закончился.

Змеиногорск. @zmeinogorskii

Без поддержки жители города не остались. Специально образованная группа спонсоров снабдила многодетные семьи товарами первой необходимости (масло, крупы, сок, чай, конфеты, консервы и 3 кг стирального порошка).

Наталья Никитина,

жительница Змеиногорска:

У нас начали заканчиваться деньги. Платить кредиты и ипотеки нечем, многие до сих пор не вышли на работу.

Жители делятся, что в период карантина полиция на отлично выполняла свои обязанности.

Наталья Никитина,

жительница Змеиногорска:

Полицейские патрулировали улицы и окраины города. С людьми проводили профилактические беседы. О серьезных нарушениях не слышали, а так как город маленький, информация распространяется очень быстро. Если бы что-то было, все сразу бы узнали.

Санитарная обработка Змеиногорска. ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Снятие карантина

Снятие карантина 21 мая обрадовало жителей района.

Наталья Никитина,

жительница Змеиногорска:

В большом городе все в основном и так сидят в четырех стенах, а у нас принято ходить друг к другу в гости. Дети привыкли играть толпой на улице, а дома уже просто засиделись. Мы очень обрадовались, но ждем полного возвращения привычной жизни.

Карантин сняли, но облегчение змеиногорцы так и не почувствовали. Детские сады и школы закрыты до сих пор, да и на работу вышли далеко не все.

Первым делом после снятия ограничений на въезд и выезд из района жители с некоронавирусными заболеваниями отправились в медучреждения Барнаула и Рубцовска. Единственная больница Змеиногорска принимала только больных с коронавирусом.

Районная больница. Дмитрий Лямзин.

Жители жалуются, что до сих пор не все службы работают в полной мере.

Наталья Никитина,

жительница Змеиногорска:

В полной мере — это когда можно прийти к специалисту на прием. Сейчас, например, та же социальная служба работает удаленно. Из-за этого многим родителям сложно самостоятельно оформить какое-либо пособие на ребенка.

Также сейчас в городе нет воды. Но власти уверяют местное население, что делается все возможное. Людмила Кейбол рассказала, что в городе работает специальная комиссия управления ЖКХ, которая выясняет причины отсутствия воды.

Людмила Кейбол,

главный редактор газеты «Змеиногорский вестник»:

Раньше вода пропадала только в отдельных домах или районах Змеиногорска. На данный момент воды нет у всего города. Она то появляется, то пропадает, и неизвестно, когда это случится. В администрацию можно отправить запрос на подвоз воды для полива огородов. Ею же можно помыться, а вот питьевую приходится закупать в магазинах.

Счетчики воды. СС0.

Жители города таким раскладом, разумеется, недовольны.

Наталья Никитина,

жительница Змеиногорска:

Нам говорят, что в ближайшее время мы попадем в программу по ремонту водосетей. Но пока воды в городе так и нет. Ждем новый карантин в связи с потенциальной вспышкой других инфекционных заболеваний.

Но во всей этой карантинной суете есть и положительные моменты. Наталья Никитина отмечает, что люди стали больше друг с другом общаться в социальных сетях, завели знакомства и обрели новых друзей.

Наталья Никитина,

жительница Змеиногорска:

Карантин помог людям раскрыться.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

Людмила Кейбол добавляет, что со снятием строгих ограничительных мер жители почувствовали свободу и повеселели. Иногда забывая про предосторожности.

Людмила Кейбол,

главный редактор газеты «Змеиногорский вестник»:

Масочный режим в городе соблюдают не все. И, к сожалению, таких людей много. Сотрудники полиции их пока не штрафуют, а только делают предупреждения.

Чтобы узнать о сегодняшней ситуации на Корбалихинском руднике, мы обратились в пресс-службу Уральской горно-металлургической компании, которая им владеет. Однако на момент сдачи материала оперативно получить ответы нам не удалось.