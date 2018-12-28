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Жизнь
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Железнодорожники Алтай-Кокса организовали новогоднюю экскурсию для детей сотрудников

Сотрудники железнодорожного цеха Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в канун Нового года провели для своих детей экскурсию по цеху и подготовили сказочное представление.

Новогодняя экскурсия.
Новогодняя экскурсия.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

Для ребят эта поездка — настоящее новогоднее приключение. Они прибыли на Алтай-Кокс на заводской электричке, побывали в тепловозовагонном депо, диспетчерской, увидели рабочие места родителей, покатались на тепловозе.

Дети посмотрели новогодний спектакль «Золушка» в постановке работников железнодорожного цеха. В завершение праздника они рассказали Деду Морозу стихи и получили сладкие подарки.

Новогодняя экскурсия.
Новогодняя экскурсия.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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