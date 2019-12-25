Железнодорожники Алтай-Кокса организовали новогоднюю экскурсию для детей сотрудников

Сотрудники железнодорожного цеха Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в канун Нового года провели для своих детей экскурсию по цеху и подготовили сказочное представление.

Для ребят эта поездка — настоящее новогоднее приключение. Они прибыли на Алтай-Кокс на заводской электричке, побывали в тепловозовагонном депо, диспетчерской, увидели рабочие места родителей, новый тепловоз и снегоуборочный поезд.

Новогодняя экскурсия. ОАО «Алтай-Кокс»

Дети посмотрели новогодний спектакль «Хозяйка медной горы» в постановке работников железнодорожного цеха. В завершение праздника они получили сладкие подарки.

Новогодняя экскурсия. ОАО «Алтай-Кокс» Новогодняя экскурсия. ОАО «Алтай-Кокс»

Фото с праздника можно посмотреть по ссылке

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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