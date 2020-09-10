Железобетонный аргумент. Как новые технологии производства «ЖБИ Сибири» развивают строительную отрасль

Строительная отрасль как драйвер прогресса
— Кирилл Сергеевич, ваши стратегические решения как директора предприятия-лидера направлены на введение в производство инновационных технологий и уход от устаревших стандартов. Как это способствует развитию отрасли в целом?
— Строительная индустрия двигает прогресс и развивает смежные отрасли. Преимущественно финансирование идет за счет федеральных инвестиций, вложенных государственными и негосударственными банками (ипотека, кредиты) в экономику края. Оно увеличивает благосостояние не только предприятий, задействованных в индустрии, но и региона в целом.
Инвестиции стимулируют создание рабочих мест, способствуют развитию и модернизации производства. В частности, наше предприятие повышает качественные и количественные характеристики продукции для конечного потребителя.
— Что это дает заказчику «ЖБИ Сибири», например, застройщику?
— Модернизация производства повышает качество конечного строительного объекта. Так, железобетонные панели с гладким лицевым слоем, изготовленные по новым технологиям, за счет своих характеристик значительно экономят девелоперам время и деньги на финальную отделку. Снижается не только себестоимость здания, но и сроки его возведения. Выигрывают все. Застройщик зарабатывает больше, а потребитель меньше тратит. При этом покупатель получает комфортабельную квартиру интересной планировки с ровными стенами. Мы же заключаем все больше договоров как в Алтайском крае, так и в других городах Сибири — Новосибирске, Красноярске, Кемерово и т. д. Здесь мы реализуем более 20% продукции.
Инвестиции в будущее
— Развитие любого предприятия требует серьезного финансирования. Сколько «ЖБИ Сибири» инвестировали в усовершенствование технологий производства? Какой эффект уже получен?
— За последние три года в модернизацию и обновление материального фонда завода было инвестировано порядка 500 млн рублей. Часть денег вложил акционер, часть расходов покрыли банковские кредиты. Благодаря этому мы полностью переоборудовали цех № 3.
Сегодня в этом цехе стоят немецкие и итальянские кассетные установки для изготовления инновационных внутренних, наружных стеновых панелей и панелей перекрытий. Из них собираются барнаульские панельные многоэтажки. Также мы обновили технологическую линию по производству плит пустотного настила для перекрытий в кирпичных домах. Для этого используется экструзионная технология и финское оборудование. На выходе получаются более гладкие плиты без пор и раковин. Застройщик тратит минимум средств на отделку, а значит, снижается себестоимость объекта и клиент получает ровный потолок без дефектов.
— Модернизация производства невозможна без использования новых материалов. Что принципиально изменилось в этом направлении?
— «ЖБИ Сибири» работает с разными составами бетонных смесей. Их подбирают в сертифицированной лаборатории. Гранулометрия бетонных смесей, оптимальный подбор фракций щебня, песка и цемента позволяют нам повысить прочность и морозостойкость изделия, а также добиться высокого качества их лицевой поверхности.
Справка
Гранулометрия — это механический анализ, совокупность приемов определения гранулометрического состава рыхлых горных пород, почв и искусственных материалов.
От фундамента до благоустройства
— Предприятие работает как с государственными, так и с частными заказчиками. Существует ли принципиальная разница в подходах и поиске точек соприкосновения?
— В работе с коммерческими организациями предприятие участвует во всех этапах строительства, начиная с проектирования и заканчивая созданием объекта. Застройщики принимают во внимание наши рекомендации о том, какие материалы оптимальнее применить при возведении здания. Мы ведем объект от стадии проекта дома до его благоустройства.
Технология работы с государственными заказчиками кардинально отличается. Мы не участвуем в проектировании. Для строительства бюджетных объектов используются типовые утвержденные минстроем и иными учреждениями проекты, внесенные в единый реестр. Поэтому здесь сложно что-то поменять. Например, применить новые материалы. За рамки не выйти, даже если в проект внесены элементы, давно ставшие анахронизмами в технологиях строительства. Это обусловлено наличием пройденных государственных экспертиз и бюрократическими сложностями внешних изменений.
Объемы производства железобетонных изделий
2018 год — 60 тыс. кубометров
2019 год — 100 тыс. кубометров
2020 год — планируется 125 тыс. кубометров
— Эту ситуацию можно изменить?
— Все задействованные стороны понимают, что невозможно возводить объекты по старым технологиям, поэтому какие-то подвижки уже есть. Уверен, что нас — застройщиков и производителей — слышат. В конечном счете переход к новым технологиям может значительно сэкономить деньги налогоплательщиков. Чем эффективнее и современнее будет разработанный проект, чем современнее будут технологии и материалы для его строительства, тем быстрее и дешевле он будет построен.
Инновации для бюджетных строек
— Кирилл Сергеевич, готово ли предприятие на какие-то серьезные шаги в области внедрения инноваций в строительную отрасль на уровне государства?
— «ЖБИ Сибири» — коммерческая организация. Мы неоднократно заявляли и продолжаем заявлять, что готовы за свой счет разрабатывать новые типовые проекты на основе инновационных технологий. Но нам нужна поддержка государства, гарантии их применения. В частности, нужно инициировать в рамках министерства строительства создание рабочих групп из состава застройщиков и смежных отраслей. К процессу нужно также подключить проектные институты, которые займутся разработкой типовых проектов на основе полученных директив от профильной группы и заказчика.
— И во сколько может обойтись такой проект предприятию?
— Точной цифры нет. Все зависит от разных факторов. Например, при разработке проекта детского сада или школы важно учесть количества мест, спортивного объекта — площадь и техническую начинку. Но мы готовы оплатить разработку проекта, рассчитать смету и гарантировать поставку качественных материалов. В частности, подготовить за счет ресурсов предприятия типовой детский сад и школу, материалом для которых послужит железобетон «ЖБИ Сибири». Важно показать, насколько это будет выгодно государству, застройщикам и барнаульцам.
— Иными словами, строительная индустрия — довольно закостенелая структура и ее сложно раскачать, особенно если дело касается материалов и технологий строительства?
— Когда дело касается бюджетного строительства, так оно и есть. Коммерческие организации в этом плане несколько гибче. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Поэтому стали активнее выходит в регионы. У предприятия много планов на будущее. Они прописаны в стратегии и охватывают пять ближайших лет. За это время мы хотим увеличить объемы продукции, построить два новых цеха, расширить производство новых видов строительных материалов, не представленных в крае. Я имею в виду те стройматериалы, которые являются конструктивными и неконструктивными элементами при строительстве многоэтажных жилых домов, муниципальных объектов.
Также мы планируем и дальше развивать систему бережливого производства, открыть обучающий центр повышения квалификации сотрудников, создать новые рабочие места. И, разумеется, будем и дальше продвигать инновации в строительную отрасль на всех уровнях, как в государственном, так и в негосударственном секторе.
— Для любого города благоустройство территорий — важный фактор развития. Ваше предприятие давно изготавливает тротуарную плитку. Как соотносятся тротуарная плитка и инновации?
— Буквально в этом году мы запустили технологии вибропрессования — ColorMix и мрамор «Алом». Они отличаются не только высоким качеством (прочность, морозостойкость от 200 циклов и выше), но и разнообразием цветов и фактур поверхности. У нас большое количество новых форм, и теперь можно забыть про угловатые классические рисунки и однообразные цвета тротуаров. Новые технологии сделают повседневную жизнь в Барнауле ярче и комфортнее.
Экотренд актуален до сих пор. И «ЖБИ Сибири» идет в ногу со временем. В 2020 году завод запустил производство плитки с использованием натуральных материалов — мраморной крошки. Материалы вагонами прибывают в Барнаул из Карелии и с Урала. Их используют в качестве наполнения для верхнего слоя плитки. Преимущественно такая брусчатка продается в элитном сегменте, но есть и доступные варианты.