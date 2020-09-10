Железобетонный аргумент. Как новые технологии производства «ЖБИ Сибири» развивают строительную отрасль

Третий год «ЖБИ Сибири» инвестирует в модернизацию технологий производства и выпуска новых материалов. В частности, был полностью переоборудован цех № 3. В инновации предприятие уже вложило 500 млн рублей. Процесс преобразований вписывается в стратегию развития завода. Ее реализацию курирует директор «ЖБИ Сибири» Кирилл Овсянников. В этом году стало известно, что топ-менеджера отметили на краевом уровне как лучшего руководителя Алтайского края. О текущей ситуации на заводе, нововведениях и развитии строительной отрасли «Директор года — 2019» рассказал в интервью altapress.ru.

Строительная отрасль как драйвер прогресса

— Кирилл Сергеевич, ваши стратегические решения как директора предприятия-лидера направлены на введение в производство инновационных технологий и уход от устаревших стандартов. Как это способствует развитию отрасли в целом?

— Строительная индустрия двигает прогресс и развивает смежные отрасли. Преимущественно финансирование идет за счет федеральных инвестиций, вложенных государственными и негосударственными банками (ипотека, кредиты) в экономику края. Оно увеличивает благосостояние не только предприятий, задействованных в индустрии, но и региона в целом.

Инвестиции стимулируют создание рабочих мест, способствуют развитию и модернизации производства. В частности, наше предприятие повышает качественные и количественные характеристики продукции для конечного потребителя.

Производство. Дмитрий Лямзин. Производство. Дмитрий Лямзин. Производство. Дмитрий Лямзин. Производство. Дмитрий Лямзин. Производство. Дмитрий Лямзин. Производство. Дмитрий Лямзин. Производство. Дмитрий Лямзин. Производство. Дмитрий Лямзин. Производство. Дмитрий Лямзин. Производство. Дмитрий Лямзин.

— Что это дает заказчику «ЖБИ Сибири», например, застройщику?

— Модернизация производства повышает качество конечного строительного объекта. Так, железобетонные панели с гладким лицевым слоем, изготовленные по новым технологиям, за счет своих характеристик значительно экономят девелоперам время и деньги на финальную отделку. Снижается не только себестоимость здания, но и сроки его возведения. Выигрывают все. Застройщик зарабатывает больше, а потребитель меньше тратит. При этом покупатель получает комфортабельную квартиру интересной планировки с ровными стенами. Мы же заключаем все больше договоров как в Алтайском крае, так и в других городах Сибири — Новосибирске, Красноярске, Кемерово и т. д. Здесь мы реализуем более 20% продукции.

Инвестиции в будущее

— Развитие любого предприятия требует серьезного финансирования. Сколько «ЖБИ Сибири» инвестировали в усовершенствование технологий производства? Какой эффект уже получен?

— За последние три года в модернизацию и обновление материального фонда завода было инвестировано порядка 500 млн рублей. Часть денег вложил акционер, часть расходов покрыли банковские кредиты. Благодаря этому мы полностью переоборудовали цех № 3.

Сегодня в этом цехе стоят немецкие и итальянские кассетные установки для изготовления инновационных внутренних, наружных стеновых панелей и панелей перекрытий. Из них собираются барнаульские панельные многоэтажки. Также мы обновили технологическую линию по производству плит пустотного настила для перекрытий в кирпичных домах. Для этого используется экструзионная технология и финское оборудование. На выходе получаются более гладкие плиты без пор и раковин. Застройщик тратит минимум средств на отделку, а значит, снижается себестоимость объекта и клиент получает ровный потолок без дефектов.

— Модернизация производства невозможна без использования новых материалов. Что принципиально изменилось в этом направлении?

— «ЖБИ Сибири» работает с разными составами бетонных смесей. Их подбирают в сертифицированной лаборатории. Гранулометрия бетонных смесей, оптимальный подбор фракций щебня, песка и цемента позволяют нам повысить прочность и морозостойкость изделия, а также добиться высокого качества их лицевой поверхности.

Справка Гранулометрия — это механический анализ, совокупность приемов определения гранулометрического состава рыхлых горных пород, почв и искусственных материалов.

От фундамента до благоустройства

— Предприятие работает как с государственными, так и с частными заказчиками. Существует ли принципиальная разница в подходах и поиске точек соприкосновения?

— В работе с коммерческими организациями предприятие участвует во всех этапах строительства, начиная с проектирования и заканчивая созданием объекта. Застройщики принимают во внимание наши рекомендации о том, какие материалы оптимальнее применить при возведении здания. Мы ведем объект от стадии проекта дома до его благоустройства.

Технология работы с государственными заказчиками кардинально отличается. Мы не участвуем в проектировании. Для строительства бюджетных объектов используются типовые утвержденные минстроем и иными учреждениями проекты, внесенные в единый реестр. Поэтому здесь сложно что-то поменять. Например, применить новые материалы. За рамки не выйти, даже если в проект внесены элементы, давно ставшие анахронизмами в технологиях строительства. Это обусловлено наличием пройденных государственных экспертиз и бюрократическими сложностями внешних изменений.

Кирилл Овсянников , директор «ЖБИ Сибири». Дмитрий Лямзин.

Объемы производства железобетонных изделий 2018 год — 60 тыс. кубометров 2019 год — 100 тыс. кубометров 2020 год — планируется 125 тыс. кубометров

— Эту ситуацию можно изменить?

— Все задействованные стороны понимают, что невозможно возводить объекты по старым технологиям, поэтому какие-то подвижки уже есть. Уверен, что нас — застройщиков и производителей — слышат. В конечном счете переход к новым технологиям может значительно сэкономить деньги налогоплательщиков. Чем эффективнее и современнее будет разработанный проект, чем современнее будут технологии и материалы для его строительства, тем быстрее и дешевле он будет построен.

Инновации для бюджетных строек

— Кирилл Сергеевич, готово ли предприятие на какие-то серьезные шаги в области внедрения инноваций в строительную отрасль на уровне государства?

— «ЖБИ Сибири» — коммерческая организация. Мы неоднократно заявляли и продолжаем заявлять, что готовы за свой счет разрабатывать новые типовые проекты на основе инновационных технологий. Но нам нужна поддержка государства, гарантии их применения. В частности, нужно инициировать в рамках министерства строительства создание рабочих групп из состава застройщиков и смежных отраслей. К процессу нужно также подключить проектные институты, которые займутся разработкой типовых проектов на основе полученных директив от профильной группы и заказчика.

Кирилл Овсянников , директор «ЖБИ Сибири». Дмитрий Лямзин.

— И во сколько может обойтись такой проект предприятию?

— Точной цифры нет. Все зависит от разных факторов. Например, при разработке проекта детского сада или школы важно учесть количества мест, спортивного объекта — площадь и техническую начинку. Но мы готовы оплатить разработку проекта, рассчитать смету и гарантировать поставку качественных материалов. В частности, подготовить за счет ресурсов предприятия типовой детский сад и школу, материалом для которых послужит железобетон «ЖБИ Сибири». Важно показать, насколько это будет выгодно государству, застройщикам и барнаульцам.

— Иными словами, строительная индустрия — довольно закостенелая структура и ее сложно раскачать, особенно если дело касается материалов и технологий строительства?

— Когда дело касается бюджетного строительства, так оно и есть. Коммерческие организации в этом плане несколько гибче. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Поэтому стали активнее выходит в регионы. У предприятия много планов на будущее. Они прописаны в стратегии и охватывают пять ближайших лет. За это время мы хотим увеличить объемы продукции, построить два новых цеха, расширить производство новых видов строительных материалов, не представленных в крае. Я имею в виду те стройматериалы, которые являются конструктивными и неконструктивными элементами при строительстве многоэтажных жилых домов, муниципальных объектов.

Кирилл Овсянников , директор «ЖБИ Сибири». Дмитрий Лямзин.

Также мы планируем и дальше развивать систему бережливого производства, открыть обучающий центр повышения квалификации сотрудников, создать новые рабочие места. И, разумеется, будем и дальше продвигать инновации в строительную отрасль на всех уровнях, как в государственном, так и в негосударственном секторе.

Специальный вопрос: — Для любого города благоустройство территорий — важный фактор развития. Ваше предприятие давно изготавливает тротуарную плитку. Как соотносятся тротуарная плитка и инновации? — Буквально в этом году мы запустили технологии вибропрессования — ColorMix и мрамор «Алом». Они отличаются не только высоким качеством (прочность, морозостойкость от 200 циклов и выше), но и разнообразием цветов и фактур поверхности. У нас большое количество новых форм, и теперь можно забыть про угловатые классические рисунки и однообразные цвета тротуаров. Новые технологии сделают повседневную жизнь в Барнауле ярче и комфортнее.

Новые технологии вибропрессования — Колормикс и Мрамор «Алом». Архив «ЖБИ Сибири»