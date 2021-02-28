Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Жена Боярского рассказала о его состоянии после госпитализации

Супруга актера Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, как он себя чувствует после госпитализации. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она поделилась, что артист сильно напугал родных.

Михаил Боярский, Борис Алушкин, Владимир Климов и Карен Шахназаров.
Михаил Боярский, Борис Алушкин, Владимир Климов и Карен Шахназаров.
опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384

По словам Луппиан, сейчас самочувствие Михаила Боярского хорошее.

«Мы тоже, как и вся страна за него сильно волновались. Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем. Мы прививки сделали от коронавируса. У нас есть личный врач. Он следит за нашим здоровьем. Мой муж пьет витамины, ходит по спортивной дорожке. Он сейчас хорошо себя чувствует, но будет под наблюдением. Мы артисты — веселые люди. Артисты, скажу я вам, дети до самого конца своей жизни», — сообщила супруга актера.

Напомним, что недавно Михаил Боярский попал в одну из больниц Санкт-Петербурга. У актера резко поднялась температура, было подозрение на пневмонию, пишет Рамблер.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость