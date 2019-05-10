Жена экс-депутата поздравила россиян с Днем Победы танцем на шесте и опубликовала видео

Жена бывшего депутата Подмосковья, певица Yaxana (Оксана Яковлева) решила поздравить россиян с Днем Победы, танцуя на пилоне в солдатской гимнастерке, пилотке и трусах.

На кадрах видно, как она крутится на шесте под песню «Смуглянка» Якова Шведова из фильма «В бой идут одни „старики“».

«Как отмечаете этот светлый праздник? Мы с семьей идем на парад, потом хотим все вместе куда-нибудь сходить», — оставила запись к ролику Яковлева.

На другом видео, опубликованном в этот же день, певица едет в кабриолете вместе с подругами и громко кричит: «Девочки, берегите пилотки!».

Комментаторы остались недовольны выходкой Яковлевой: «Могу вас поздравить: танец на шесте, в трусах, к празднику Победы уже понесли СМИ… Странно получается: засветились вы, а стыдно всей стране», «Совесть то должна быть! Наши деды и бабушки умирали в сражениях и от голода, подобная форма была их последней одеждой в которой встречали смерть, а она на шесте пляшет… Позор», «Когда нет никаких талантов. когда ты бездарь, только и остаётся, что светить трусами».

Яковлева ответила: «Сидя на вечном огне и заглатывая водку, вы пишите мне, какая я ужасная женщина».

Она отметила, что «никакого гнилого смысла» в ролик с танцем на пилоне не вкладывала. Также певица подчеркнула, что танец на пилоне — это «вид спорта». По ее словам, она не первая, кто так танцует в солдатской форме. Помимо этого, Яковлева заявила, что она не будет «опускаться» до уровня критиков и оскорблять, хоть ей и хочется.

Перовский суд Москвы осенью прошлого года наказал Яковлеву за то, что ради съемок клипа она перекрыла Московскую кольцевую автодорогу, пишет ura.ru. Певицу обязали заплатить 20 тыс. рублей штрафа. Супруг— на тот момент депутат думы Подмосковья — пообещал разобраться с женой.