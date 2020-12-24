Подходит к концу 2020 год. Он был невероятно сложным, но интересным. Год бросил нам новые вызовы в виде пандемии и карантинных ограничений вместе с ней. Фонд «Облака» и наши подопечные справились. И сейчас с легкостью мы можем говорить об успехах этого года.

Марина одна воспитывает своего сына. Она много лет перебивалась с одной подработки на другую. А последний год мыла полы в подъезде за сто рублей в день. Заработка совсем не хватало на оплату съемного жилья и пропитания своей маленькой семьи.

Ей совсем не кому было помочь, ведь Марина сама воспитанница детского дома. Поэтому несколько лет назад она обратилась в фонд «Облака» за помощью.

Когда началась пандемия и детские сады закрылись, она не смогла совсем выходить на работу. Тогда мы решили помочь женщине встать на ноги. Своего сына она оставляла в детском центре «По дороге с Облаками» пока сама ходила на собеседования и стажировку.

Сейчас Марина уже четыре месяца работает в социальном магазине Charity Market. Она получает стабильную заработную плату и может сама содержать свою семью.

40 женщин смогли найти работу с фондом «Облака». Благотворительный фонд «Облака»

В этом году мы запустили работу центра по трудоустройства, потому что многие женщины столкнулись с потерей работы. За год работы фонду «Облака» удалось помочь 40 женщинам найти работу своей мечты.

У каждой из них своя история жизни, но сейчас они похожи тем, сделали первый шаг, чтобы выбраться из неблагополучия. Каждый шаг их поднимает, чуть выше по лестнице успеха.

А специалисты нашего центра по трудоустройства помогают на каждом этапе их пути. Так, семейный помощник Екатерина помогла составить грамотное, привлекающее внимание резюме. Теперь наши подопечные знают, как рассказать о своих навыках и подчеркнуть свои сильные, профессиональные качества.

Мы хотим поблагодарить фонд Владимира Потанина за возможность реализовать такой нужный проект, который помог женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Проект реализуется победителем конкурса «Школа филантропии» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.