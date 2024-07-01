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Жизнь

Женщина фотографировалась с голой грудью на фоне туристических мест, чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме

Канадская блогерша Элла Адамс фотографировалась с голой грудь в популярных местах Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства, сообщает New York Post.

36-летняя активистка в Нью-Йорк с конкретной целью. Дело в том, что в городе женщинам разрешено ходить с обнаженной грудью. Поэтому для Эллы Адамс это было безопасное место. По крайней мере, у нее не бы проблем с законом.

Женщина показывала грудь в переполненном вагоне метро, на Бруклинском мосту, Таймс-сквер.

«Если мужчины могут ходить по улицам без майки без стыда и страха, то и женщины могут делать то же самое. Это борьба за равные права», — объяснила свое желание Адамс.

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