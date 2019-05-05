Женщина или прислуга: кого воспитывали в институте Благородных девиц

Первым прорывом в истории женского образования в России принято считать учреждение Смольного института благородных девиц. Его открыли 5 мая 1764 года указом Екатерины II. Условия жизни студенток были суровыми: их годами держали в неволе и ужасно кормили. Все это ради того, чтобы вырастить фрейлин и «примерных» жен. Кого воспитывали в Смольном и что из этого получилось — в материале altapress.ru.

Основание института

Первые школы для девочек начали строить еще при Петре I. Екатерина Великая шагнула дальше — основала институт благородных девиц. Он открылся ее указом 5 мая 1764 года, по новому стилю, в Смольном монастыре — пишет Культура. РФ

Инициатором выступил Иван Бецкой, приближенный императрицы. Он делал большую ставку на роль женщин в развитии общества и считал, что девушек и юношей необходимо воспитывать в равных условиях. Бецкой считал своей целью «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества».

Здание Смольного института благородных девиц МАММ / МДФ / russfoto.ru



Кого брали в смольный

Обучение в Смольном длилось 12 лет. Девушек из небогатых родовитых семей принимали с шести лет. Иностранкам в институте тоже были рады.

Оказаться в Смольном было нелегко: будущих студенток тестировали по русскому и французскому языкам. Обязательное условие поступления — хорошее религиозное воспитание.

Во время обучения им категорически запрещалось покидать заведение. Родственников девушек даже заставляли подписывать соглашение о том, что они на 12 лет теряют возможность встречи с детьми. Так императрица пыталась предотвратить негативное влияние среды.

Чему учили благородных девиц

Воспитанниц готовили стать фрейлинами или служащими при дворе барышнями. Пристальное внимание уделяли правилам поведения в обществе и религии.

Остальные предметы им преподавали очень поверхностно. Обучали арифметике, этикету, кулинарному искусству, рисованию, музыке, грамоте, иностранным языкам, религиоведению, географии, истории и другому. Несколько раз в неделю ученицы занимались спортом.

Условия жизни в Смольном

Нельзя сказать, что девушек хорошо кормили: рацион был скуден, а продукты некачественные. В своих мемуарах и дневниках выходцы из Смольного писали, что еда была худшим воспоминанием об университете. Спали на жестких кроватях в холоде — температура в комнатах не поднималась выше 16 градусов. Умывались ледяной водой из Невы. Одежда и прически студенток были одинаковы: форменные платья разных цветов (в зависимости от класса), гладко зачесанные косы.

Из приятного — девушек вывозили на театральные представления, художественные выставки, праздники при дворе.

Телесные наказания студенток были строго запрещены, но учительницы не скупились на крики. Выделяться в университете, как в плохую, так и в хорошую сторону считалось дурным тоном. Непослушных девочек дразнили «мовешками» («mauvaise» — дурная).А слишком прилежных и покладистых называли «парфетками» (искаженное французское «parfaite» — совершенная).



Будущие жены

Групповой портрет учащихся одного из женских институтов: выпускницы с преподавателями Карл Булла/ МАММ / МДФ/ russfoto.ru

После смерти Екатерины управление Смольным перешло жене Павла I Марии Федоровне. Она многое изменила в жизни студенток: теперь поступали с 8 лет, учились на два года меньше, дважды в год сдавали экзамены.

Со сменой управительницы цели обучения воспитанниц тоже изменились. Теперь из них стремились сделать не фрейлин, а примерных и покладистых жен. Смольный просуществовал до 1917 года и стал отправной точкой для создания новых учебных заведений для женщин. Из стен института вышли 85 выпусков.

Многие из воспитанниц стали известными на всю страну. Например, Нина Хабиас, ставшая поэтессой и Мария Будберг, возлюбленная Горького. В 1900 году оттуда выпустилась сестра поэта Александра Добролюбова Мария, ставшая поэтессой и революционеркой.