Женщина из Сибири стала опекуном девочки с ВИЧ после пророческого сна

У 43-летней Ирины* четверо родных сыновей-погодок. Однако супруги всегда мечтали о приемном ребенке. Об этом сообщает "КП - Новосибирск".

Муж Ирины Кирилл* из детдома и по своему опыту знает, какого там. Поэтому он всегда хотел взять ребенка из приюта, а жена только поддерживала его.

Женщина долго не могла забеременеть и они почти отчаялись. Однако однажды Ирина встретила на улице бездомную бабушку и не смогла бросить ее. Семья приютила пенсионерку у себя дома, и вскоре стало известно, что Ирина ждет ребенка.

Бабушка жила с ними девять лет и помогала расти детишек.

«Когда я умру, возьмите девочку из детдома», - сказала пенсионерка.

Так оно и случилось. После ее смерти Ирина и Кирилл поняли, что готовы к этому. Супруги начали готовить документы.

В один день женщине приснился сон. В нем она видела пятимесячную темненькую девочку. После этого Ирина начала искать по базам этого ребенка.

Вот чудо, она нашлась. Однако в опеке назвали страшный диагноз — ВИЧ.

Малыш. Новорожденный. https://unsplash.com/

Родители не побоялись и все-равно поехали за ребенком в омский детдом. Запах малышки показался матери очень знаком, и она была уверена, что это ребенок из ее сна.

Отмечается, что у биологический родителей не лишены права. Ее мать пьяница и сама болеет ВИЧ. После родов пообещала забрать ребенка после того, как сделает ремонт. Но так за Настей* никто и не пришел.

Родственники побоялись забирать малышку из-за ее диагноза.

Когда Насте было 11 месяцев, в их семью позвонили из опеки и попросили забрать еще одну девушку с ВИЧ.

Сначала Ирина опешила, но сыновья и муж поддержали. Теперь с ними живет еще одна девочка.

* Имена изменены.

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