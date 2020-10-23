Женщина на Алтае до полусмерти избила супруга за измену

31 октября женщина у себя дома распивала спиртное вместе с мужем и соседкой. Затем она отлучилась из дома по делам, а когда вернулась, узнала от дочери, что муж с собутыльницей ушел к ней домой.

Заподозрив неладное, женщина поспешила к подруге и в окно увидела недвусмысленный факт супружеской измены. Разъяренная дама разбила камнем окно в доме соседки, затем сходила за топором, зашла в дом и начала крушить все подряд: телевизор, ТВ-приставку, газовую плиту.

Затем оскорбленная женщина схватила деревянную плаху и принялась избивать мужа. Она нанесла ему не менее 10 ударов, в результате чего он получил закрытый перелом ребра и скопление воздуха в левой плевральной площади, что создало угрозу для жизни.

Суд приговорил ревнивицу к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но поскольку у женщины есть ребенок 2018 года рождения, реальное отбывание наказания отсрочено судом до достижения ребенком 14-летнего возраста.