Женщина не знала о беременности и внезапно родила в туалете ресторана

В одном из ресторанов штата Арканзас, расположенном на юге США, произошел удивительный случай: женщина родила ребенка в туалете заведения, не подозревая о своей беременности. Об этом необычном происшествии рассказывает издание The Washington Post.

26-летняя Тайвия Вудфорк отправилась с семьей в ресторан Golden Corral. Внезапно она почувствовала боль в животе и поспешила в туалетную комнату. Мать девушки, Тамека, принесла ей обезболивающие лекарства, но они не помогли. Тогда Тамека решила вызвать скорую помощь.

Врачи предположили по телефону, что у Тайвии мог случиться запор. Когда медики прибыли в ресторан, девушка уже вышла из туалетной комнаты. В руках она держала новорожденного ребенка, хотя до этого момента даже не догадывалась о своей беременности.

Тайвия призналась, что не замечала никаких признаков беременности: она не набирала вес и не чувствовала шевеления ребенка. Перед походом в ресторан в тот день она заметила, что ее брюки намокли. Сначала она подумала, что это просто пятно, но потом поняла, что у нее отошли воды. Роды произошли на 37-й неделе.

По информации Кливлендской клиники, такие случаи встречаются редко: только одна из 2500 беременностей протекает без симптомов. Своего сына женщина назвала Тамаар Кайлон Коррал — последнее имя было выбрано в честь ресторана, где он родился. У Тайвии есть еще один сын, который, по ее словам, был очень рад стать старшим братом. Она также рассказала, что до сих пор поддерживает связь с работниками ресторана и делится с ними новостями о маленьком Коррале.

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