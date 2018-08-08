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9 августа
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Женщина рассказала о сексе с 15 призраками

Жительница Бристоля Аметистовое Королевство (так она себя называет) решила забеременеть от призрака, пишет New Idea.

Камеры сняли "призрака" в старинной британской усадьбе.
Камеры сняли "призрака" в старинной британской усадьбе.
Скриншот с видео youtube.com

Британка призналась, что ее новый избранник — призрак из Австралии, с которым у нее «очень серьезные отношения». Женщина даже рассказала, как познакомилась с ним.

«Однажды я гуляла среди кустов, наслаждаясь природой, и внезапно почувствовала невероятную энергию. Я уже знала, что рядом со мной мой новый кавалер. И все оказалось серьезно. Мы думали о том, чтобы зачать призрачного ребенка», — рассказала она.

Аметистовое Королевство уже заявляла о сексуальных отношениях с 15 привидениями, а впервые имела контакт с приведением в 12 лет, пишет «Росбалт». Женщина утверждала, что после секса с призраками полностью отказалась от интимных отношений с реальными мужчинами.

Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения сняли «призрака» в старинной британской усадьбе.

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