23 июня
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Жизнь

Женщина разбирала шкаф и обнаружила жуткую тайную комнату

Американка прожила три года в квартире, но совсем недавно обнаружила в жилище тайную комнату.

Подвал, старый дом.
Подвал, старый дом.
CC0

Она нашла скрытое помещение случайно — разбирала старый шкаф. И тут в полу заметила люк, под которым оказалась деревянная лестница, ведущая в темноту.

Женщина испугалась спускаться в подвал сама и даже вызвала медиума, чтобы та проверила его на наличие нечистой силы.

В доме начали происходить странные вещи, указывает Lenta.ru. Но в конце концов женщина опустилась в таинственный люк. И обнаружила там вино, капсулу времени, на стенах - рисунки. Тут кто-то захлопнул люк.

Вызволили американку из подземелья ее друзья.

Ранее сообщалось, что жуткие куклы прятались в потайной комнате за шкафом в купленном доме.

Женщина переехала туда несколько месяцев назад вместе с семьей. А вскоре обнаружила потайную комнату и пожалела о находке.

Она заметила вход в помещение, когда разбирала один из шкафов и увидела, что позади него есть пространство.

Пожилая женщина, которая здесь жила, хранила все. Тесное помещение оказалось заполнено различными безделушками, такими как старые монеты, игрушки и произведения искусства.

Больше всего подписчиков женщины напугали многочисленные куклы.

Владелица дома признала, что чувствует себя некомфортно в комнате и не знает, как поступить с находкой. Но вскоре нашла выход — она решила запереть "кладовку".

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