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Жизнь

Жуткие куклы прятались в потайной комнате за шкафом в купленном доме

Жительница Британии разбирала вещи в недавно приобретенном доме и нашла тайную комнату, заполненную жуткими куклами, сообщает The Mirror.

Куклы мастерской Аstrowolki
Куклы мастерской Аstrowolki
предоставлено altapress.ru

Женщина переехала туда несколько месяцев назад вместе с семьей. А вскоре потайную комнату и пожалела о находке.

Она обнаружила помещение, когда разбирала один из шкафов и заметила, что позади него есть пространство.

Пожилая женщина, которая здесь жила, хранила все. Тесное помещение оказалось заполнено различными безделушками, такими как старые монеты, игрушки и произведения искусства, пишет Lenta.ru.

Больше всего подписчиков женщины напугали многочисленные куклы.

Владелица дома признала, что чувствует себя некомфортно в комнате и не знает, как поступить с находкой. Но вскоре нашла выход — она решила запереть эту комнату.

Такая страшилка накануне Хэллоуина.

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