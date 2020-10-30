Жуткие куклы прятались в потайной комнате за шкафом в купленном доме

Женщина переехала туда несколько месяцев назад вместе с семьей. А вскоре потайную комнату и пожалела о находке.
Она обнаружила помещение, когда разбирала один из шкафов и заметила, что позади него есть пространство.
Пожилая женщина, которая здесь жила, хранила все. Тесное помещение оказалось заполнено различными безделушками, такими как старые монеты, игрушки и произведения искусства, пишет Lenta.ru.
Больше всего подписчиков женщины напугали многочисленные куклы.
Владелица дома признала, что чувствует себя некомфортно в комнате и не знает, как поступить с находкой. Но вскоре нашла выход — она решила запереть эту комнату.
Такая страшилка накануне Хэллоуина.