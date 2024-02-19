Женщина решила изменить мужу из ревности и не пожалела об этом

54-летняя Фиона Харпер была в браке больше десяти лет. Они с мужем растили четверых детей.
При этом женщина постоянно следила за собой и занималась спортом, но муж все равно охладел к ней. Часто он задерживался на работе и начал срываться на нее по любому поводу.
Интимная жизнь сошла на нет, а мужчина все чаще упоминал коллегу по имени Натали. Тогда британка заподозрила, что у него с ней роман.
В этот же период она начала заниматься с персональным тренером, который был младше нее на 12 лет. Сначала между ними были профессиональные отношения, но со временем страсть начала нарастать.
Спустя несколько месяцев тренер поцеловал Харпер, и они занялись сексом. Женщина ощущала себя виноватой, пока подруга не рассказала, что видела ее мужа с целующейся с Натали в ресторане.
Фиона продолжила заниматься сексом с тренером.
Спустя несколько месяцев она решила поговорить с мужем. Он признался, что изменяет ей. Вскоре мужчина съехал от семьи.
Женщина отметила, что роман с тренером дал ей больше уверенности в себе.
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