19 февраля
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Жизнь

Женщина решила изменить мужу из ревности и не пожалела об этом

Британка заподозрила мужа в измене и начала плотно общаться с персональным тренером. Об этом пишет Yahoo News.

Измена.
Измена.
CCO

54-летняя Фиона Харпер была в браке больше десяти лет. Они с мужем растили четверых детей.

При этом женщина постоянно следила за собой и занималась спортом, но муж все равно охладел к ней. Часто он задерживался на работе и начал срываться на нее по любому поводу.

Интимная жизнь сошла на нет, а мужчина все чаще упоминал коллегу по имени Натали. Тогда британка заподозрила, что у него с ней роман.

В этот же период она начала заниматься с персональным тренером, который был младше нее на 12 лет. Сначала между ними были профессиональные отношения, но со временем страсть начала нарастать.

Спустя несколько месяцев тренер поцеловал Харпер, и они занялись сексом. Женщина ощущала себя виноватой, пока подруга не рассказала, что видела ее мужа с целующейся с Натали в ресторане.

Фиона продолжила заниматься сексом с тренером.

Спустя несколько месяцев она решила поговорить с мужем. Он признался, что изменяет ей. Вскоре мужчина съехал от семьи.

Женщина отметила, что роман с тренером дал ей больше уверенности в себе.

Ранее сообщалось, что психолог назвала самые распространенные причины измен.

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