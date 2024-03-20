Женщина родила дочь и стала рекордсменкой России. Стало известно — почему

Жительница Краснодара установила рекорд России, родив детей с максимальной на сегодняшний день разницей — 34 года.

Светлана Халимова родилась в 1971 году. Ее первый ребенок появился на свет 11 ноября 1988 года, а второй — 3 апреля 2023 года. Таким образом, разница в возрасте между ее детьми составила 34 года четыре месяца и 23 дня, указывает Lenta.ru.

На момент рождения дочери матери исполнился 51 год.

Дети — единоутробные.

Старшему сыну 36 лет, младшей дочери еще нет и года.

На официальном сайте Книги рекордов России сообщается об этом событии.

Ранее россиянка в 37 лет родила четверню. Врачи Перинатального центра Петербургского педиатрического университета сделали 37-летней роженице кесарево сечение.

На свет в результате появились трое мальчиков и одна девочка.

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