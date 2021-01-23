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Жизнь

Женщина сбросила 40 килограммов и назвала главный секрет похудения

Жительница Индии похудела на 40 килограммов за пять месяцев. О секрете ее успеха пишут РИА Новости ос ссылкой на газету Times of India.

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

По словам 32-летней Сааны Шетти, она испытала сильный шок, когда врачи выявили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови.

«Врач сказал мне: либо я должна похудеть, либо мне придется готовиться к частым болезням. Тогда я решила, что от лишнего веса необходимо избавляться», — указала женщина. Ее максимальный вес составлял 125 килограммов.

Как рассказала женщина, секрет похудения заключается не в том, какую пищу употреблять, а в размере порций.

«Для похудения и оптимального здоровья необходимо питаться умеренно. Контроль над порциями — это то, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки», — пояснила она.

Шетти добавила, что тщательно пережевывает пищу, «по 32 раза», что, по ее словам, «действительно помогает изменить ситуацию». Также она отказалась от сахара, изделий из пшеницы и невегетарианской пищи, а еще начала ходить пешком не менее 1,5 часов подряд и заниматься йогой.

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