В Кении пожилая невеста устроила похороны и свадьбу в одной церемонии, сообщает Lenta.ru .

Кенийка должна была сыграть свадьбу с 60-летним мужчиной, однако жених внезапно заболел незадолго до торжества. Помочь ему врачи не смогли.

Из морга умершего доставили в церковь, где должно было состояться бракосочетание. Невеста провела свадьбу одновременно с похоронами, чтобы почтить их любовь.

«Мы хотели пожениться, но Господь забрал его. Сегодня день его похорон, и в морге мы надели на его палец обручальное кольцо. А я надела на палец свое», — рассказала женщина журналистам.

Ранее в Москве прошла первая "свадьба будущего".

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