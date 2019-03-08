Женщины и вожди. Алтайские страницы жизни знаменитых жен и дочерей известных мужчин

Как минимум три первых леди СССР имели непосредственное отношение к Алтаю. Об этом журналист и писатель Анатолий Муравлев написал в еще не изданной книге «Женщины и вожди». Она ждет своего спонсора, а пока с разрешения автора altapress.ru публикует избранные страницы из этой книги.

Краткое содержание

Теща Ленина родилась в Барнауле

Немногие знают, что Надежда Крупская, жена вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, по материнской линии была правнучкой знаменитого алтайского механика Козьмы Фролова.

Петр Фролов.

Ее мать родилась в Барнауле и приходилась механику внучкой, а будущему начальнику Колывано-Воскресенских заводов и Томскому гражданскому губернатору Петру Фролову племянницей.

Родной дедушка жены Ленина Василий Тистров оказался в посёлке Барнаульского завода в 1822 году, после окончания Петербургского горного кадетского корпуса. Начинал приставом плавильного производства сереброплавильного завода. Через год его назначили приставом (смотрителем экспонатов) музея здешнего завода, а также учителем горного училища.

Тистров был не только хорошим специалистом, очень деятельным и увлеченным, но и исключительно честным человеком. На Алтае он оставил хорошую память о себе. Конечно же, он и в страшном сне не мог представить, что внучка Надя с Владимиром Ульяновым опрокинут вековые устои государства.

Из семьи горного инженера

В 1829 году 30-летний горный инженер Василий Тистров женился на 16-летней Александре Фроловой. Будущая теща вождя Елизавета была их восьмым ребёнком. В посёлке Барнаульского завода эта большая семья жила в добротном деревянном доме на улице Мало-Тобольской.

В феврале 1845 года, после рождения девятого ребёнка, мать большого семейства скончалась. Ухудшилось и здоровье главы семейства, и в 1846 году он вышел в отставку с пенсией в 171 рубль в год — это половина годового жалованья.

Вместе с детьми Тистров выехал к родственникам в Петербург. В 1870 году не стало и его.

Как появилась на свет будущая супруга вождя

Теща вождя мирового пролетариата Елизавета Тистрова в молодости. Книга «Женщины и вожди».

Благодаря ходатайству родственников и друзей покойного горного инженера 9-летнюю Елизавету и её сестру Ольгу определили в Павловский институт благородных девиц под Петербургом.

Елизавета не отличалась примерным поведением: могла стащить бутерброд у классной дамы и накормить им голодных подруг, не отвечать урок, потому что другие ученицы его не выучили…

По окончании института девушка устроилась гувернанткой в семью виленского помещика Русанова, где познакомилась и в 1867 году вышла замуж за поручика польского происхождения Константина Крупского. И через два года родила в Петербурге дочку Надю.

Константин Крупский умер, когда Наде было всего 14 лет. Вдова делала всё, чтобы она получила хорошее образование. Но девушка, окончив частную гимназию Оболенской и педагогический класс, не захотела продолжать учёбу на Бестужевских высших женских курсах.

Увлеклась политикой

А со временем Надя увлеклась политикой, после чего и встретила будущего мужа и вождя мирового пролетариата.

Ее мать была бесконечно счастлива, что почти 30-летнюю дочь (имевшую врожденное заболевание — диффузный токсический зоб) удалось выдать замуж. Она гордилась, что ей удалось уговорить ее венчаться с Владимиром Ульяновым.

Но возмущалась, что к церкви они шли порознь. А также тем, что супруги не носили обручальных колец, отчего возникали проблемы в гостиницах, где эту пару принимали за любовников.

Она пыталась ненавязчиво убедить дочь и зятя, что платой за воплощение вынашиваемых ими идей будет море крови. Безуспешно.

Половину уступил адвокату

Теща вождя вынужденно вела всё хозяйство дочери и ее супруга — на прислугу денег не было, а дочь предпочитала «политическую кухню». Да и готовить Надежда Константиновна не умела, в отличие от Инессы Арманд, с которой у Ленина были «особые отношения».

Умерла мать Крупской в 1915 году в Швейцарии. Накануне ей было завещано богатое наследство — 4 тыс. рублей — от скончавшейся в России одинокой Ольги Васильевны Тистровой, классной дамы Мариинского института.

Ленин и Крупская, жившие за счёт скромной пенсии Елизаветы Васильевны и посылок матери Владимира Ильича, смогли, наконец, вздохнуть. Правда, Ленин, юрист по образованию, не смог правильно оформить это наследство и половину средств уступил проныре-адвокату.

Из ткачих — в «президентши», или Екатерина III

Екатерина Калинина. Книга «Женщины и вожди».

Екатерина Калинина, жена Михаила Калинина, 27 лет возглавлявшего советское правительство (он был председателем Высшего центрального исполнительного комитета, ВЦИК), провела на Алтае несколько лет.

Екатерина Лорберг, родившаяся в 1882 году, если верить биографам, была эстонкой. Не все с этим согласны, но, кажется, никто не оспаривает: уже в 11 лет она работала ткачихой на Ревельской (Таллинской) фабрике.

Накануне революции она собиралась ехать вслед за Михаилом Ивановичем в ссылку в Сибирь. Но оказалась… в Кремле, где обосновались семьи руководителей большевистской России.

Царские хоромы превратили в коммунальные квартиры.

В семье Калининых росло четверо детей. Екатерина нередко оставляла их в Москве на свою мать, или уезжала с ними к свекрови в Тверскую губернию.

Похождения «президента»

Пока законная супруга отсутствовала, у Калинина появилась экономка, бывшая дворянка Александра Горчакова — образованная, красивая, умная. Постепенно все рычаги по дому и уходу за детьми перешли к ней. Поговаривали, что она была гражданской женой высокопоставленного бабника.

Но даже в то время сведения о похождениях «старосты» просачивались в прессу. В 1924 году «Известия» опубликовали фельетон, в котором поэт Демьян Бедный с подачи чекистов расписал похождения немолодого уже Михаила Ивановича с молоденькими артистками…

Побег «царицы» на Алтай

Тем временем его супруга по примеру других жен руководителей страны занималась ликвидацией собственной неграмотности, училась на курсах медсестёр, участвовала в организации школ и детсадов, была директором ткацкой фабрики.

А в 1924 году, после 18 лет совместной жизни, она уехала на Алтай, оставив в Москве детей и супруга. Её подруга, стенографистка мужа Валентина Остроумова, пригласила её в село Чемал тогдашней Ойротии (ныне Республика Алтай).

Здесь, скрывая своё положение жены высшего должностного лица государства, Екатерина занялась профсоюзной работой, а потом возглавила кружок «Долой неграмотность». В письме мужу она так объяснила свой отъезд.

«Я там (в столице. — прим. автора) была не человек. Я была фальшивая фигура в том обществе, к которому я принадлежала из-за твоего положения… Вокруг меня было два-три человека, которые относились ко мне искренно, остальные все были — ложь и притворство, всё это мне опротивело. Не надо мне ваших фальшивых почётов, всё это мне заменяет то, что на меня смотрят как на рядовую работницу — бывшую ткачиху, каковой я являюсь действительно, и только».

Магнетический Алтай

Анатолий Муравлев много лет собирал материалы об этой женщине и точно установил: распространённое мнение, что Калинина отбывала на Алтае ссылку, неверное. Она действительно была арестована после возвращения в Москву, но это было позже. И отбывала срок она в других местах.

Поработав в Чемале, она через несколько лет (из-за проблем со здоровьем) уехала подлечиться. По традиции большевистской элиты, «царица» под чужим именем лечилась в Карловых Варах, бывала в Париже. Но едва ей становилось лучше, она снова мчалась на Алтай — ее тянуло сюда как магнитом.

В 1931 году она занимается «организацией крупных зерносовхозов» в Чемале (хотя, конечно же, какие крупные зерновые хозяйства в горах?). Организует строительство Чемальской горно-климатической станции — фактически санатория для элиты (ныне туберкулёзный санаторий «Чемал»). Она же становится его директором.

Дом отдыха ВЦИК. Книга «Женщины и вожди».

Устроительница и строительница

С именем жены председателя ВЦИК связано появление в Чемале первых крупорушек, маслобоек, колбасного производства и тепличного хозяйства, лодочной станции и многого другого. Поныне эксплуатируются капитальные строения, построенные под её руководством — к примеру, здание РОВД.

Строительство Чемальской ГЭС — первой на Алтае гидроэлектростанции — тоже связано с ее именем. Первая очередь станции была запущена в 1935 году, и вскоре электрические лампочки загорелись не только в санатории, но и во всём Чемале и в соседних сёлах.

«Президент» даже не пикнул

И все же строптивая супруга Калинина вернулась в Москву. В 1936—1938 годах она являлась членом судебной коллегии по уголовным делам, спецколлегии Верховного суда РСФСР.

А 25 октября 1938 года Екатерину Ивановну взяли — по антитеррористическому закону, подписанному Калининым после нелепой смерти Кирова.

Ей позвонили в Кремль, пригласили в ателье на примерку платья. Однако вместо портнихи жену «президента» ждали заплечных дел мастера. Тишайший Михаил Иванович, формально первое лицо в государстве, даже не пикнул.

Не судите , да несудимы будете

Калинина в Акмолинском лагере. Книжа «Женщины и вожди».

Его супругу обвинили в участии в антисоветской террористической организации. Она все отрицала, но после того, как прозвучали угрозы ареста дочерей Юли и Лиды, имевших плохое здоровье, признала себя виновной.

Приговор был суров — 15 лет лишения свободы с последующим поражением в политических правах на пять лет. «Кремлёвская золушка», ещё недавно судившая людей, сама стала обыкновенной заключённой. Поистине: «Не судите, да несудимы будете!»

Репрессированный писатель Лев Разгон застал ее в печорском лагере Вожаёль. Он сообщал, что она «со свойственной ей скрупулёзностью, стёклышком счищает гнид с серых, только что выстиранных арестантских кальсон».

Летом 1945 года ее освободили — дети уговорили написать Сталину прошение о помиловании. Жила она у дочери. С Михаилом Ивановичем не была в разводе, но и совместно не проживала. В 1954 году она добилась полной реабилитации.

Первая леди самой большой страны миры

О том, что Раиса Горбачёва, супруга генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР Михаила Горбачева — уроженка Рубцовского района, известно многим. Однако Анатолию Муравлеву удалось точно определить, где именно она родилась.

В разных источниках местом ее рождения значатся либо Рубцовск, либо село Веселоярск Рубцовского района. И вот в 2015 года двоюродная тётя Горбачёвой — пожилая жительница Веселоярска Наталья Бендряковская — сообщила автору книги сенсацию. Местом ее рождения и была казарма в шести-семи километрах от Веселоярска — это было 5 января 1932 года.

Несколько лет спустя желеднодорожники опросили местных ветеранов стальных магистралей. И они твёрдо сказали: это была казарма под названием 527-й километр.

«Бабушка умерла от горя и голода»

Максим Титаренко — отец Раисы, был красивый, высокий мужчина, вспоминали земляки. Весной 1929 года он приехал из Черниговской области в Сибирь на строительство железной дороги — в ту пору началось возведение магистрали от Рубцовска до Риддера.

Родители Раисы Горбачевой — Александр и Максим Титаренко. Книга «Женищы и вожди».

«В Веселоярске и сошлись судьбы моих родителей. Вёл-вёл отец дорогу и привёл — прямо к свадьбе», — много лет спустя напишет Раиса Горбачева в книге «Я надеюсь…».

Мать будущей первой леди СССР Александра Парада родилась в семье зажиточного крестьянина. Но в 1932-м деда Раисы признали кулаком и лишили избирательных прав. У семьи конфисковали имущество. Бендряковская хорошо помнит, как рыдала бабка Анастасия, словно предчувствуя свою скорую смерть от голода.

«Бабушка умерла от горя и голода как жена „врага народа“. И оставшиеся четверо детей были брошены на произвол судьбы…», — напишет Раиса Горбачева.

А в 1935 году семья Титаренко уехала с Алтая и перебралась на территорию современного Казахстана — ведь строительство железной дороги продвигалось к Риддеру.

Золотая медалистка

Максим Титаренко всю жизнь работал на строительстве железных дорог. В некоторых источниках его называют железнодорожным инженером. Но, скорее всего, он был рядовым работником — специального образования у него не было.

«Мама была домохозяйкой. Бесконечные переезды семьи вслед за отцом-железнодорожником, хлопоты, связанные с этим, случайно доставшиеся квартиры — каких „гнёзд“ у нас только не было: и бараки, и щитовые сборные домики», — вспоминала Раиса Горбачева.

В 1949 году Раиса Титаренко окончила школу с золотой медалью в Стерлитамаке. Без труда освоила учёбу и на философском факультете Московского университета. А в 1953 года вышла замуж за студента юрфака Михаила Горбачёва.

Противоречивые чувства соотечественников

Из Ставрополя, где семья жила более 20 лет, они перебрались в Москву в 1978 году в связи с избранием Горбачёва секретарём ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Спустя ещё семь лет он возглавил 14-миллионную Коммунистическую партию Советского Союза.

С первых дней пребывания у власти Горбачёва жена сопровождала его в поездках по стране. Она могла под телекамерами вступить в разговор, которые генсек вёл с рядовыми людьми и местными руководителями.

Жен прежних руководителей народ почти не знал. Появление миловидной и хорошо одетой женщины рядом с лидером страны вызывало противоречивые чувства у соотечественников. Особое раздражение вызывали ее дорогие наряды и украшения. Внимательные женщины замечали, что в дни официальных визитов она их меняет по три-четыре раза.

«Надо умереть , чтобы меня поняли»

Умерла эта яркая женщина в 1999 году от рака крови. Ее называли серым кардиналом, тайно руководившим страной. В то время ходил анекдот: в стране есть трое Райкиных — Райкин-отец, Райкин-сын (имелись в виду артисты) и райкин муж.

«Человек с твёрдым, жёстким и властным характером, она умела подчинять своей воле других… Не стесняясь, звонила и давала поручения помощникам генсека», — писал, например, руководитель аппарата президента и член ГКЧП Валерий Болдин.

Но за рубежом ее воспринимали иначе.

«Царица элегантности», «Человеческое лицо коммунизма», «Первая кремлёвская жена, которая весит меньше своего мужа», —писали о ней зарубежные СМИ.

Горбачева активно способствовала возрождению культурного наследия России, восстановлению памятников архитектуры… Когда она уже лежала в клинике, она спросила мужа: «Моя жизнь кончилась?». Он ответил ей: «Ты старайся, не сдавайся. Мы это одолеем».

Из воспоминаний Михаила Горбачева:

К Раисе в палату нельзя было приносить прессу, чтобы не попала инфекция. Однажды я нарушил запрет. Это были «Известия». Две колонки под заголовком «Леди Достоинство». Прочитал их вслух, и вдруг она заплакала. Прошептала: «Выходит, надо умереть, чтобы меня поняли…»

О ком еще написано в книге «Женщины и вожди»

Рита Штрайх. alchetron.com

Венский соловей

Рита Штрайх, всемирно известная оперная певица, родилась в Барнауле. Её отец Бруно Штрайх — германский военнопленный, перед возвращением домой, в 1920 году познакомился и женился в Барнауле на русской девушке Вере Алексеевой, Маргарита родилась 18 декабря.

Удивительный талант девушки обнаружился ещё в школе, до начала всемирной бойни. В 1943 году она дебютировала на профессиональной сцене. А вскоре после окончания войны её пригласили на главную сцену Германии.

Более четверти века она была одной из самых известных оперных певиц мира. Обладательница колоратурного сопрано считалась примой Берлинской оперы, а затем — Венской оперы, где работала в 1953—1972 годах.

Дочь наркома

Елена Бубнова, единственная дочь видного революционера и советского государственного деятеля Андрея Бубнова (бывшего наркома просвещения СССР), отбывала ссылку в Барнауле. Не было события, в котором Бубнов не принял бы личное участие в первые годы после революции. А в 1937 году его расстреляли.

После ареста отца дочь росла у бабушки в коммуналке, окончила школу, поступила в вуз, вышла замуж. А в 1944-м ее вместе с мужем и другими людьми обвинили в организации покушения на Сталина. Дело получило кодовое название «Мстители», а его юных участников следователи называли «зверёнышами».

Отсидев семь лет в тюрьмах, Бубнова в 1951 году приехала в Барнаул — в ссылку. Она не отказывалась ни от какой работы: то к музею прибилась, то к библиотеке. Вместе с лектором из планетария моталась по красным уголкам, читала лекции, таскала тяжелые ящики для упаковки фильмов и проекторы. В Москву она вернулась в в 1956 году.

Вдова автора «Дерсу Узала»

В ссылке в Шелаболихинском районе 17 лет провела вдова замечательного писателя, путешественника и исследователя Владимира Арсеньева (автора многих книг, включая «Дерсу Узала») Анна с сыном Владимиром.

Владимир Арсеньев. akula-media.ru

К тому моменту она была в разводе с писателем, а на Алтае семья оказалась после его смерти — аукнулась его служба в императорской армии.

В сентябре 1939 года сына писателя Владимира заставили в десятидневный срок выселиться территории Приморского края. Вместе с ним выселили его мать, жену и троих сыновей. Некоторое время они пробыли в Тальменке, а затем надолго поселились в посёлке Ширпотреб (его в настоящее время нет), что в 12 километрах от Шелаболихи.

Сын писателя работал лесничим, воевал, получил тяжёлые ранения, после войны продолжил работу в лесхозе.

Жила Анна Арсеньева (да и вся семья) очень трудно. Только в 1957 году, благодаря усиленным хлопотам краевого отделения Союза писателей, ей вручили гонорар за издание книг отца 1951−1953 годов. И разрешили вернуться на Дальний Восток.

Примечание. В книге Анатолия Муравлена «Женщины и вожди» есть описание судеб десятков связанных с Алтаем женщин. Но она еще не издана. Помочь автору с изданием можно, связавшись с ним по электронной почте: muravlev1951@mail.ru.