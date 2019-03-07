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Жизнь

Женщины рассказали, что хотят получить на 8 марта

Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщили «Известия».

Туризм. Отдых на море.
Туризм. Отдых на море.
СС0

Такой подарок хотели бы получить 38% женщин, еще 36% будут рады букету цветов, 23% ожидают билет на концерт или в театр.

Также в перечень желаемых презентов вошли подарочные сертификаты, смартфоны и другие гаджеты, бытовые приборы, ювелирные украшения, автомобили и косметика.

Однако планы мужчин, согласно данным исследования, несколько отличаются от желаний женщин. Большинство в Международный женский день планируют подарить цветы, парфюмерию и конфеты.

Две трети мужчин (68%) планируют преподнести близким женщинам цветы. В топ подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%), подарочные сертификаты (17%), а также сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы (по 10%).

Еще 9% намерены подарить гаджеты, а 4% одежду и обувь. Путевки готовы приобрести своим дамам только 3%.

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